武术｜第六届粤港澳大湾区武状元大赛 港将获多项佳绩

由香港太极青年慈善基金与飞越启德合办、九龙城民政事务处、启德体育园协办、汇丰赞助的「武艺空间2026｜第六届粤港澳大湾区武状元大赛」于昨、今日两日于启德体育园习艺坊举行。今次赛事共有逾800人次参加，参加者包括香港、广州、深圳、珠海、佛山、中山、江门，本港参加者更在多个项目获得佳绩。

在这次比赛中，有不少香港代表均获佳绩。现役港队成员余沛林在八法五步推广杯小组夺得冠军。他对于获奖感惊喜，因为今次挑战了自己不太擅长的太极项目，而他最擅长为南拳 。他说平时打惯快的项目，太极则学到练重心，认为慢的运动反而觉得有挑战。

港队运动员莫宛萤为活动嘉宾，她盛赞今次赛事各个参赛者表现都相当出色，大家都全力以赴，水准很高。「尤其见到一班小朋友积极参赛，充满潜质，对于推广武术文化系一件好有意义嘅事，大家亦都可以透过今次的比赛，与大湾区参赛者互相交流学习。」

对于今年9月亚运，李晖有两位徒弟也将出战，包括港队运动员莫宛萤和何彦政，他们分别参与太极拳剑及长拳项目。李晖形容自己是看著两人长大，她说莫宛萤在2018年亚运获得女子太极拳剑全能银牌，之后虽然经历过低潮，但今年在世界赛夺得金牌，希望莫宛萤保持水准，在亚运会有一个圆满句号。

她表示，何彦政曾在很多比赛夺冠，惟未拿过亚运奖牌，这次亚运对他而言是非常好的机会，「听说中国国家队没有派出长拳选手，他可以跟日本、韩国等其他选手比拼，机会很大，希望可以进入三甲，在运动生涯创下辉煌成绩。」

另外，莫宛萤表示今年将在亚运会参加女子太极拳剑全能项目，比赛第一日9月20日早上和下午进行，之后便可以休息。她形容自己最近状态很好，「我刚在福建集训两个月回来，学习了内地选手的技术和方法，希望在比赛中真正展示到自己训练学到的东西。」

她表示，今次很大机会是自己最后一届参加的亚运，5年后自己很大机会已退役，所以今次不算很大压力，「我应该要享受今次亚运，可能是我的最后一届，希望在赛场上不留遗憾，做到自己想做的事情。」