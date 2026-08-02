「飞越启德100KM跑步机慈善挑战赛2026」｜长跑界名人罗楚健施性概率先试跑挑战100公里 为飞越启德100KM跑步机慈善挑战赛预演

由飞越启德主办、启德体育园协办的的大型室内超马接力赛「飞越启德100KM跑步机慈善挑战赛2026」将于8月22至23日假启德体育园举行。两位香港长跑界名人、精英马拉松跑手施性概先生及罗楚健先生今日亲临启德零售馆，即场试跑比赛专用的跑步机，于10小时内亲身挑战完成100公里超马长跑，协助大会测试比赛流程及跑步机性能之外，以体能与汗水，展现惊人耐力及坚毅意志，为今届赛事作出预演。两人于今早9时开始跑，期间会吃小食和补充水份，争取10小时内完成。

罗楚健及施性概均为长跑界身经百战及经验丰富的跑手。作为首届四径完成者，罗楚健曾多次夺得香港及海外毅行者冠军；去年参加法国IAU 6 Jours De France 六日赛，更跑出亚洲排名第一的成绩，并曾完成217公里，被誉为最艰辛长跑比赛之一的恶水超级马拉松（Badwater Ultramarathon）。

另一跑手施性概则多次代表香港参加超马比赛，是香港长跑累积里数第一人。自2013施sir发起「癫傻跑」超马活动，引领多位香港跑手踏进超马赛道，并以身作则，每年均会挑战达264公里的「癫傻跑」超长赛道；此外，他亦曾带领特殊学生完成环港岛跑及毅行者等活动，帮助学生建立自信。过去两年，施sir亦协助大会完成跑步机测试，均以约10小时于跑步机上完成100公里壮举。

罗楚健及施性概今日在启德零售馆３中庭，于大会专用跑步机上同场试跑，以个人挑战形式于10小时内完成100公里超马长跑。

罗楚健建议大步跑及多换人接力

罗楚健表示，今次是首次试跑以脚带动的跑步机挑战100公里，形容比传统滚动式跑步机需要更多力量，可以消耗更多卡路里，形容很有新鲜感。他说：「我平时玩超长途越野跑，跑山需要上落，要闪避石头等，而跑步机就要恒常做同一组动作，所需要的肌肉很不同。」

他表示，希望试跑后分享心得给将参加比赛的跑手，「这步机一定要大步，用多些力，和多些换人。因为大步跑的攀升速度很高，但一细步速度便会快速下降。」

他又表示，现时自己比较多到外国参加比赛，明年会参加香港100越野跑，「我由第一届玩到现在，据我所知香港只余5个人仍继续玩。」

施性概称和偶像同场跑步很开心

施性概之前也挑战过单人100公里跑步机，上次以10小时16分完成，今次则争取在10小时内完成，「我现在策略是保持均速，每小时跑10.5公里，这样后段会轻松一些。」他形容，如果一开始感觉很容易跑而用太多力，后段会很辛苦，所以一定要用均速方式，「我今次亦改变了补给方式，每4公里补给一次，包括面包或朱古力。另估计全程只会去一次厕所。」

他坦言，自己平时较少跑跑步机，一般都是玩路跑，例如早前去北京，便每日跑30至40公里。他形容，罗楚健是他的偶像，对于今日能一起跑100公里，感到十分开心，「我以前跑山，我还在慢慢上，他已经跑到返转头。今次如果能够跟到他的速度，我已经很满意。」

他表示，明年「癫傻跑」会和一班朋友挑战266公里最长里数，另亦会第14年带一班18岁的特殊学生挑战100公里毅行者。

活动详情及报名： https://raceresults.com.hk/event/469

推介市民到启德海滨跑步

另外，今日是全民运动日，罗楚健形容市民多些出去运动，对身体和社会都好，可以减轻医疗负担，生活更平衡。对于有意接触跑步的市民，罗楚健建议可以跑启德海滨，「启德海滨是很好的跑步路线，中间有很多洗手间和饮水设施，适合家长带小朋友一齐跑。」

施性概则建议市民在夏天可以选择早上6、7时晨跑，或黄昏时间才跑，会舒服很多，而且不用追求太快速度或太长距离，最重要是跑得开心，用自己喜欢的速度去跑，「只要觉得开心，下次便会再想跑，肯动身体已经是迈进一大步。」