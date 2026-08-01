壁球世青赛│港女子队女团勇夺铜牌 准决赛憾负劲敌马来西亚

于加拿大举行的「2026 WSF世界青少年壁球锦标赛」去到最后阶段，香港女子队于女子团体赛准决赛直落两场不敌劲敌马来西亚，与决赛只差一步，在不设季军战下获得一面铜牌。

港队女团勇夺铜牌

港女子队在去年的世青团体赛取得银牌，今次保留了3位夺牌成员邝恩琳、张芷晴及邓凯琳，再加上卢沛言出战，实力和表现依然出色。她们在分组赛3战全胜，再在8强挫东道主加拿大，周四的准决赛面对6号种子马来西亚。张芷晴于4强打头阵，面对大马好手Doyce Lee Ye San，先取一局12:10，之后连失两局落后，到第4局顶住压力赢13:11，决赛局两人更激斗至10次刁时，港将憾负19:21，经过62分钟的激战后憾负2:3，未能先拔头筹。

香港女子队于壁球世青赛女子团体赛勇夺铜牌。

港女子队在女团摘铜，连续两年上颁奖台。

港女队4位成员，左起邓凯琳、邝恩琳、张芷晴、卢沛言。世界壁球总会图片

邓凯琳与对手争持不下。世界壁球总会图片

港女队连续两年上颁奖台

第2场由邓凯琳迎战大马的韦迪妮威尔逊，她在先输2局下，第3局赢11:8，局数一度追成1:2，可惜她在第4局再输7:11，总局数负1:3。港队直落2场不敌马来西亚，在不设季军战下取得一面铜牌，连续两届都能够踏上颁奖台，成绩美满。而埃及于决赛击败马来西亚，成功卫冕女团冠军，与男子组一起夺冠。

