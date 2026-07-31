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台北羽毛球公开赛│吴英伦不敌全英冠军林俊易 8强止步仍创个人最佳成绩

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更新时间：19:59 2026-07-31 HKT
发布时间：19:59 2026-07-31 HKT

港队男单代表吴英伦1：2惜负全英冠军林俊易。台北羽毛球公开赛8强，吴英伦周五（31日）激战下以1：2不敌东道主兼应届全英冠军林俊易。下周二将转战韩国公开赛。

客场憾负全英冠军

吴英伦今场开赛即入局，中段领先11：7，对手在中场暂停（interval）后力追至11：11平手，双方一轮缠斗下，又港将打破僵局，以一波5：0攻势先拉开至18：13，紧接成功拿到局点20：16，林俊易力追下，港将有惊无险拿下第三个局点，以21：19先下一城。

次局对手打得凶狠，多次以暴力进攻和边线落点撕破吴英伦防线，以21：11速胜，扳平局数1：1。决胜局林俊易连取5分反先10：7后全程领先，最终以21：12再追一局，总局数2：1胜出。

吴英伦虽惜败仍创个人台北站赛事最佳纪录，下周二将转战韩国公开赛，继续努力积累巡回赛积分。

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