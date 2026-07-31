亚运会｜许龙一占「半个主场」力争卫冕 韩紫琳适应全职赴日踩草盼争牌

第20届爱知名古屋亚运会高尔夫球项目将于9月30日至10月3日，在日本春日井乡村俱乐部点燃战火。中国香港高尔夫球代表队今日（31日）于香港体育学院会见传媒，上届在杭州历史性勇夺个人赛金牌及团体赛铜牌的男将许龙一（Taichi），将挟著「半个主场」之利，联同原班人马力争卫冕；而女将韩紫琳（Sophie）则透露已亲赴日本「踩草」，为争牌做足准备。

母亲为日本人 许龙一占地利

港队今届将派出许龙一、黑纯一、张雄熙出战男子组；女子组则由丁慧中、刘弦及韩紫琳披甲。身为中日混血儿的许龙一，今次赴日参赛对他而言别具意义：「上一届亚运在中国，今届在日本，感觉就像回到家一样。我今年在日本巡回赛打了不少比赛，对当地的挑战已相当熟悉。」

他在今年6月的亚洲高尔夫巡回赛（亚巡赛）「国际系列赛摩洛哥站」封王，成为首位赢得亚巡赛「国际系列赛」的港将。Taichi表示自己在这3年间成长不少，期待今届亚运争取再上颁奖台：「我想这三年我打了更多的高尔夫比赛，让我更了解职业高尔夫球赛中的起伏，我也觉得自己准备得更好，去迎接每一天的挑战。」

今届男子队由上届的4人阵容缩减至3人出战，但Taichi大派定心丸，认为不会构成额外压力：「我们三个从小一起打球，私下也是好兄弟。这种强大的团队化学反应是我们最大的优势，我们对彼此有百分百的信任。」

韩紫琳适应全职生活 赞新阵容战力不减

女子队方面，刚完成美国大学首年赛季的韩紫琳直言心态更趋成熟，正努力适应「全职运动员」的身分及生活节奏。她透露早前已与总教练邓子铿赴日视察比赛场地：「球场是非常典型的日韩风格，球道偏窄，对击球准确度高的球员较有利，我们已在训练中作针对性部署。」

对于今届女子队阵容由丁慧中取代师姐陈芷澄，Sophie强调球队实力依然强横：「战力上没有任何区别，我们几位都是很优秀的球员，我对队友有百分百的信任，完全有能力去争夺奖牌。」