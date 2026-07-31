网球│黄泽林入墨西哥网赛4强 即时世界排名升至90位创新高(有片)

香港网球一哥黄泽林周四续于墨西哥参加洛斯卡沃斯网球赛，在8强以盘数2:0击败美国球手布禄斯比（Jenson Brooksby），成功晋级4强的同时，其即时世界排名首次跻身前100位，来到个人新高的90位，再创历史。

直落2:0轻取布禄斯比

上轮黄泽林淘汰世界排名12位的捷克好手列赫加，其即时排名已升班102位，今场8强面对排名77位的美国球手布禄斯比，遇上另一挑战。港将乘上轮勇态，首盘先轻松赢6:1；第2盘他的表现更出色，就算布禄斯比6次挽救破发分也好，仍然赢7:5，总盘数以2:0胜出，晋级准决赛。

COLEMAN DOES IT!!! ✅



He makes history for Hong Kong, becoming the first-ever man from the city to reach the ATP top 100! He's into an ATP semifinal for the first time in his career at Los Cabos, as he bests Brooksby in straights, 6-1, 7-5! pic.twitter.com/K9DcDwfuYX — BRISBANE CHAMP! (@hsieh_n_wong) July 31, 2026

即时排名升班90位创新高

Coleman成功跻身巡回赛250分赛事的4强之余，即时世界排名升至90位，首次跻身头100位之列。他将与法国球手基亚争夺决赛席位。