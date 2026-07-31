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网球│黄泽林入墨西哥网赛4强 即时世界排名升至90位创新高(有片)

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更新时间：13:01 2026-07-31 HKT
发布时间：13:01 2026-07-31 HKT

香港网球一哥黄泽林周四续于墨西哥参加洛斯卡沃斯网球赛，在8强以盘数2:0击败美国球手布禄斯比（Jenson Brooksby），成功晋级4强的同时，其即时世界排名首次跻身前100位，来到个人新高的90位，再创历史。

直落2:0轻取布禄斯比

上轮黄泽林淘汰世界排名12位的捷克好手列赫加，其即时排名已升班102位，今场8强面对排名77位的美国球手布禄斯比，遇上另一挑战。港将乘上轮勇态，首盘先轻松赢6:1；第2盘他的表现更出色，就算布禄斯比6次挽救破发分也好，仍然赢7:5，总盘数以2:0胜出，晋级准决赛。

 

即时排名升班90位创新高

Coleman成功跻身巡回赛250分赛事的4强之余，即时世界排名升至90位，首次跻身头100位之列。他将与法国球手基亚争夺决赛席位。

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