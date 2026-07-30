香港世界剑击锦标赛｜港队以男花团体银牌埋斋 总教练郑兆康满意说「收货」 最大惊喜是找到男花团「第三人」

首次在香港举行的嘉里世界剑击锦标赛周四在亚博完成所有9日的比赛，港队凭4位男花代表张家朗、蔡俊彦（Ryan）、何承谦及梁千雨合力取得一面团体银牌，延续港队近5届世锦赛都有奖牌落袋，港队总教练郑兆康赛后表示「收货」，剑手们做到赛前预期的「惊喜」及「突破」，「惊喜」除了是成绩外，他开心在今仗找到寻找多年的男花团体「第三人」，被点名是年仅17岁 的何承谦，康教期望9月爱知名古屋亚运会，香港剑队争的奖牌「越多越好」。

香港男花队继2023年的世锦赛男团铜牌外，今次藉主场之利夺得银牌，在决赛对「世一」意大利队毫无惧色的承谦表现获各界力赞，康教说：「自从上届巴黎奥运，男花队拿不到团体赛资格后，我一直在找队中『第三人』，张家朗及蔡俊彦的头2个位置无人能取代，只欠『第三人』，甚至『第四人』，我现在终于找到了，何承谦年纪细细，但打剑十分聪明，而且用心、有自己想法，亦常请教师兄们，我预计2年后的奥运，他会更出色。」

康教亦谈到Ryan的左大腿肌肉撕裂，程度由原本5% 到现在10%，他说「守尾门」的Ryan是包紥位腿伤，忍受著痛楚去打，伤势令他做不到弓步的进攻，但仍能奋战到底，问到伤势会否影响他出战亚运，康教说：「我会先看医生的诊断及报告，我猜问题不大，若身体允许，我当然想他打（亚运），他是一个有力的奖牌竞争者。

香港男子花剑队的亚运成员包括参加个人及团体赛的张家朗及蔡俊彦，以为只参加团体赛的何承谦及梁千雨。

记者/摄影：徐嘉华