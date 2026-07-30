香港世界剑击锦标赛｜陈诺思 郑晓为出现意外 教练团无奈选择退出女花主力名次赛

一连9日的嘉里世界剑击锦标赛今日（30号）在亚博馆煞科，香港女子花剑队遇上不愉快的突发事件，队中两位主力剑手郑晓为及陈诺思（Daphne）在名次赛中遇上意外，前者被对方的护手盘撞到头部，出现轻微脑震荡，并有作呕状况，后者在前一场比赛被以色列对手撞至右手腕肿起，总教练郑兆康为了9月亚运会大局作想，决定放弃13-14名的名次赛。

以陈诺思、郑晓为及两位世锦赛「新丁」梁雅蕾及梁殷侨组成的女子花剑队，今晨8时半开始在Hall 2打32强，并轻松以45:14击败委内瑞拉，16强可以移师大场的Hall 1 比赛对世界排名第4的日本队，由于实力有差距，世界排13位的港队以27:45下马，转回细场Hall 2打9-16名次赛，她们以38:45负世界第5的西班牙队后，跌落13-16名次赛对以色列。

对以色列一仗，港队全出4位成员，并一直领先40:31，输到「守尾门」的Daphne出场，论实力，世界排名第24位的她对世界排107位的Gili Kuritzky有绝对优势，但原来她那时已受著手肿影响，但坚持下仍能取到分，她这最后一节以3:11完成，港队最终以43:42取得13-14名次赛；但经康教考量下，9月爱知名古屋亚运会是9月中的比赛，不想剑手再冒险，终决定港队退赛。

赛后见传媒时，只有Daphne、梁雅蕾及梁殷侨出来，Daphne表示：「其实对西班牙一场，有一次埋身战时已被对方打中手腕，完这场后已开始轻微肿及瘀，跟物理治疗师商量后，包了一下手腕，仍想试一试打，看会不会痛，打以色列最后一节时，对手向著我冲过来，冲撞间我的手腕又屈了一屈，令到手背及手掌都肿起，教练商量后，还是不要冒险去打最后一场名次赛。」

物理治疗师初步诊断 Daphne 应没伤及骨

Daphne也向对手说「唔好意思」，这是她继上月亚锦赛团体赛后，再次出现手部不适，上次是受害的是手指公。问Daphne以退赛完这个世锦赛，她也说带有少许「遗憾」：「其实我都挣扎过，是否继续打下去，但教练觉得不应继续打。」撇除因伤退赛，Daphne表示整体团体赛都打得不错，自己亦能享受其中；经过物理治疗师初步诊断，应只是撞肿及撞瘀，不会伤及骨。

Daphne望亚运前留港备战 冀美国西北大学允许

下一个大赛就是9月亚运后Daphne在杭州亚运曾夺个人及团体2面铜牌，她认为一整天团体赛都获益良多：「今次由第一场到最后，我们对的有不少世界级剑手，令我汲收不少经验，学到很多。」对于9月亚运后，Daphne 认为上届亚运已是3年前的事，不想跟3年前的自己作比较，希望享受亚运，惟一令她烦恼是，亚运前这一个半月，要咨询美国西北大学，看能否让她留港备战，亚运后才回到美国上课。她说：「美国那边9月开课，但亚运是9月中，时间上有点尴尬，现仍跟大学那边沟通，希望暂不用回去美国。」

剑击港队总教练郑兆康。徐嘉华摄

康教亦谈及郑晓为的情况，他说：「她今日打比赛时，被对手的护手盘撞到头部，加上赛前也有类似情况，出现轻微脑震荡，她走入了洗手间想呕，情况有少少严重，所以不想冒险让她继续打，我才作出艰难的退赛决定。」由于退赛，世界排第13的港队最终以第14名完成团体赛。

世锦赛「新丁」梁雅蕾撇除师姐们遭遇不适外，能参加到香港主场的世锦赛十分「梦幻」：「除了十分满意自己的个人赛成绩外（32强），今日的团体赛都展现到我们强大的一面，每一场都好搏；今次世锦赛得到好多宝贵经验，对我参加亚运一定好有帮助，尤其是团体赛，我们都磨合得好好，今日亦试过不同阵式，对亚运是一个好的准备。」

今次世锦赛代替受伤的符妤名出赛的15岁梁殷侨，坦言连日的世锦赛令她亲身感受到真正「high class」的比赛，她表示：「虽然退赛有少许遗憾，但我们已搏晒命去打每一场的团体赛，亦想多谢观众来到现场支持我们。」

另外，由何思朗、陈乐熹、何柏霖、李俊林组成的男子佩剑队在团体赛发挥未如理想，在32强以37:45不敌世界排第15的土耳其队。

记者/摄影：徐嘉华