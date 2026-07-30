台北羽毛球公开赛｜吴英伦二连克印度球手 8强将撼应届全英冠军林俊易

超级300台北羽毛球公开赛男单16强，香港小将吴英伦周四（30日）以2：0击退印度名将普兰诺伊（PRANNOY H. S.），下轮将硬撼主场作战的应届全英冠军林俊易。

连克两位印度球手

开赛由吴英伦先发力打破僵局，连取3分拉开至9：6，其后以11：7的领先带入中场暂停（interval），中段战至14：9时，对手出现大量失误，多次挑球出界。随著对手的被动过渡球下网，吴英伦以21：9大胜先下一城。

次局对手提起球速尝试掌握节奏，港将则依然稳健面对，坚持执行控网前和快推后场底线的战术。双方缠斗，共11次打成平手；战至19：19时，对手前场扑球下网，最后一球挑球出界，吴英伦以21：19胜再下一城，以局数2：0挺进下一轮。继上轮淘汰曼朱纳特（Mithun Manjunath）后，再度击退印度球手。

8强斗新科全英冠军

吴英伦8强的对手，是在台北主场作战的林俊易。林俊易今年已收获两座高级别赛事冠军，实力不容小觑。他先在超级750印度公开赛夺冠，随后于3月的超级1000全英公开赛连克多位世界前五好手封王，包括泰国的坤拉武特（Kunlavut Vitidsarn）、印尼一哥乔纳坦（Jonatan Christie）及法国的小波波夫（Christo Popov）。刚结束的超级1000常州公开赛，他在半决赛内战中不敌最终夺冠的师兄周天成，获得季军。吴英伦与林俊易此前仅在6月的澳洲公开赛16强有过一次交手，当时吴英伦以2：0取胜。

记者：尔郡耀