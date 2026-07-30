香港世界剑击锦标赛｜世锦赛后有后续 香港明年5月初首办FIE「大奖赛」 FIE副会长大赞：香港世锦赛为业界提升了一个层次

香港首办、一连9日的嘉里世界剑击锦标赛曲终人散，港队以一面男花团体银牌作结，香港完了世锦赛后，将紧接于明年5月初第一次主办男、女子花剑大奖赛，预计地点是亚博馆，明年适逢洛杉矶奥运积分周期，预计战况不比世锦赛输蚀，剑迷可mark定日子再次到场力撑港队；FIE副会长大赞香港世锦赛为业界提升了一个层次。

FIE（国际剑联）副会长安东尼当奴（Anthony Donald JR）今次专程从美国来港视察香港首办世锦赛，他坦言在场地设施及地点配套上都很好，展望明年香港第一次办FIE世界排名积分比「世界杯」还要多的「大奖赛」 （但只设个人赛），当奴建议可考虑在「市中心」举办：「毕竟『大奖赛』是我们FIE『名牌』的赛项，相信若放在市中心比赛，对推广剑击的效果会更好。」

香港近年在香港办过FIE的男、女子花剑的世界杯，但比世界杯多1.5倍积分的大奖赛，香港是首次举办，亦是取替上海接办这项大赛，当奴表示由于上海想办世界杯，所以放弃办「大奖赛」，他说：「FIE是想将『大奖赛』留在亚洲区举行，香港剑总十分积极去争取，加上看到香港剑击的发展及成绩，给香港办是顺理成章。」

当奴大赞香港办的世锦赛为业界提升了一个层次，他续称：「回看入场观看的剑迷人数，传媒的广泛报导及对比赛的支持，我们FIE正是需要这些。」

虽然亚博馆靠近机场，酒店亦在亚博馆咫尺之内，但当奴认为若场地在「市区内」的话，会增加香港陆续办FIE比赛的竞争能力。

好消息是，当奴表示，香港的「大奖赛」并不是一次性，可以成为香港每年一度的盛事，以上海大奖赛为例，他们自2015年开始办「大奖赛」至今年5月，今届超过200米男剑手及160名女剑手到上海比赛，他说：「只要香港想办下去，而又没有其他国家想争办，香港是可以一直保住这个主办权的。」

记者/摄影：徐嘉华