洛斯卡沃斯网球公开赛｜黄泽林轰16记「A士」爆冷逆转捷克好手 入8强斗布禄斯比

周四（30日）于墨西哥举行的洛斯卡沃斯公开赛男单16强，香港网球一哥黄泽林以盘数2：1逆转世界排名第12位的捷克好手利赫卡（Jiri Lehecka），顺利闯关，8强将面对美国球手布禄斯比（Jenson Brooksby）。

让一追二逆转胜

首盘前段双方各自保住发球局，战成1：1平手。随后利赫卡掌控节奏，共保发3局、破发2局，其中第6局双方历经13分52秒的刁时（deuce）拉锯战，港将虽三度取得局点（advantage），却未能拿下，终因双误（double faults）遭破发，以1：6大比数先失一盘。

次盘利赫卡状态骤降，双方僵持至3：3时，黄泽林接连轰出两记Ace，加上对手两次非受迫性失误（UE），顺利保发取得4：3领先。其后黄泽林把握对手连续3次UE送上的破发点，一举拉开至5：3。最后一局未遇太大阻力，以40：15赢下，盘数板成1：1。

狂轰16记Ace球扭转战局

决胜盘黄泽林先发制人，率先破发并保住发球局，取得2：0领先。其后两人互保发球局，陷入僵局，直至黄泽林以局数6：4拿下关键一盘，终以总盘数2：1反胜，全场历时1小时52分，一共轰出16记Ace球。8强战将会对阵美国球手布禄斯比，他2021年曾以外卡身份一路过关斩将闯入美网16强，最后不敌时任世界第一德约科维奇（Novak Djokovic）而止步。