Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

台北羽毛球公开赛｜吴英伦首轮 2:0 轻松过关 次轮斗印度普兰诺伊

即时体育
更新时间：17:56 2026-07-29 HKT
发布时间：17:56 2026-07-29 HKT

香港男单小将吴英伦周三（29日）出战台北超级300羽毛球公开赛，首轮以2：0轻取印度选手曼朱纳特（Mithun Manjunath），顺利晋级，16强将迎战曼朱纳特的前辈、印度名将普兰诺伊（PRANNOY H. S.）。

吴英伦轻取曼朱纳特

吴英伦开赛略显慢热，与曼朱纳特缠斗至15：15平手后，突然发力打出一段4：0攻势，拉开至19：15。对手其后连追3分至18：19仍未能挽回败局，港将以21：18先下一城。次局吴英伦全程保持领先，半场暂停（interval）后对手仅得1分，最终吴英伦大炒对手赢21：4，以总局数2：0轻松闯入次圈。

次轮硬撼印度名将

16强他将面对曼朱纳特的师兄、曾高踞世界第6位的印度名将普兰诺伊（PRANNOY H. S.）。两人此前从未交手，吴英伦在台北公开赛的最佳成绩为2024年的16强，盼今次能突破个人纪录，再创佳绩。

记者：尔郡耀

最Hit
下周又打风？天文台料连落九日雨 南海或有低压区存在 两大AI模式料「四旋共舞」
01:05
下周又打风？天文台料连落九日雨 南海或有低压区存在 两大AI模式料「四旋共舞」
社会
5小时前
姜大卫19岁外孙曹保熙Rock友长发造型首登大舞台 台风爆棚星味超越爸爸曹永廉
01:13
姜大卫19岁外孙曹保熙Rock友长发造型首登大舞台 台风爆棚星味超越爸爸曹永廉
影视圈
4小时前
佳宝超市8折优惠强势回归！一连四日 全场蔬果/肉类/海鲜/粮油杂货劲减
佳宝超市8折优惠强势回归！一连四日 全场蔬果/肉类/海鲜/粮油杂货劲减
饮食
6小时前
台风白海豚正往日本方向前进。
01:36
熊本地震｜「白海豚」成超强台风  直扑九州或影响救灾？
即时国际
6小时前
滕丽名取消关注林淑敏疑不和到出面 《爱回家》煞科受访面阻阻 吕慧仪夹中间超尴尬？
01:29
滕丽名取消关注林淑敏疑不和到出面 《爱回家》煞科受访面阻阻 吕慧仪夹中间超尴尬？
影视圈
4小时前
俞琤疑健康出问题  个人骚哽咽发表「最后一次」言论  两摰友谷薇丽、施南生先后离世打击大
俞琤疑健康出问题  个人骚哽咽发表「最后一次」言论  两摰友谷薇丽、施南生先后离世打击大
影视圈
23小时前
朱敏记土瓜湾店惊传结业！分店落闸被指招租顶手 老板娘劳气解画：系啲人搞搞震！
朱敏记土瓜湾店惊传结业！分店落闸被指招租顶手 老板娘劳气解画：系啲人搞搞震！
饮食
6小时前
熊本地震｜高市早苗：至今造成13死 网民纷纷上传各地灾情画面︱不断更新
02:48
熊本地震｜死亡人数升至13人 AEON MALL遇爆室内变废墟3人仍失踪︱不断更新
即时国际
53分钟前
60岁男客睇楼突在业主家「爆石」！妻补刀一句话焫㷫业主 经纪崩溃揭震撼结局：真系一世难忘｜Juicy叮
60岁男客睇楼突在业主家「爆石」！妻补刀一句话焫㷫业主 经纪崩溃揭震撼结局：真系一世难忘｜Juicy叮
时事热话
2026-07-28 12:04 HKT
香港足球盛会2026｜夏兰特确认缺席访港 罗淑佩：重金「请佢嚟饮杯凉茶」无意思（附曼城访港全名单）
02:32
香港足球盛会2026｜夏兰特确认缺席访港 罗淑佩：重金「请佢嚟饮杯凉茶」无意思（附曼城访港全名单）
社会
7小时前