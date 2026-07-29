台北羽毛球公开赛｜吴英伦首轮 2:0 轻松过关 次轮斗印度普兰诺伊
更新时间：17:56 2026-07-29 HKT
发布时间：17:56 2026-07-29 HKT
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香港男单小将吴英伦周三（29日）出战台北超级300羽毛球公开赛，首轮以2：0轻取印度选手曼朱纳特（Mithun Manjunath），顺利晋级，16强将迎战曼朱纳特的前辈、印度名将普兰诺伊（PRANNOY H. S.）。
吴英伦轻取曼朱纳特
吴英伦开赛略显慢热，与曼朱纳特缠斗至15：15平手后，突然发力打出一段4：0攻势，拉开至19：15。对手其后连追3分至18：19仍未能挽回败局，港将以21：18先下一城。次局吴英伦全程保持领先，半场暂停（interval）后对手仅得1分，最终吴英伦大炒对手赢21：4，以总局数2：0轻松闯入次圈。
次轮硬撼印度名将
16强他将面对曼朱纳特的师兄、曾高踞世界第6位的印度名将普兰诺伊（PRANNOY H. S.）。两人此前从未交手，吴英伦在台北公开赛的最佳成绩为2024年的16强，盼今次能突破个人纪录，再创佳绩。
记者：尔郡耀
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