世界剑击锦标赛｜香港女佩跟「世一」法国队只差2剑 男重首圈止步

「嘉里世界剑击锦标赛」周三（29号）在亚博馆进行尾二一天的团体赛，由薛雅齐、梁洛文、刘绮程及朱咏翘组成的女子佩剑队在16强打出惊喜，她们跟「世一」兼卫冕冠军法国打得难分难解，尾段更曾领先40:39，可惜最终以43:45被对手反胜，赛后港队哭成泪人，期望将泪水化成9月爱知名古屋亚运会争牌的动力；同场的男子重剑在32强以30:45不敌乌兹别克，无缘名次赛。

上月亚锦赛团体赛8强止步的女佩队，在今次主场世锦赛的目标是期望跻身8强，她们怎也猜不到可以从法国队身上争8强席位时，可以靠得如此近；对方3位上场 的剑手包括世界第6的应届世锦赛团体金牌功臣之一的Sarah Noutcha、世界排第7的巴奥个人赛银牌得主Sara Balzer及世界第6的Toscane Tori，港队最高个人排名是世界第40位的薛雅齐、第86位的梁洛文、第97位的刘绮程及104位的朱咏翘，牌面上被看低，但打起来却令人赞叹。

从挑战「世一」心态到只相差2分，最突出两位是梁洛文及刘绮程，前者能在法国身上拿下20分、刘绮程对著3位世界头10的对手也只失过一分，而洛文在第8节比赛曾在世界第6的Sarah Noutcha身上打出一节7:4，更首次以一分超前对手40:39；刘绮程在初段第3节对Sarah也能打出8:5，助港队收窄比分，只可惜守尾门的薛雅齐顶住压力，未能发挥应有水平。

首次参加世锦赛、21岁的刘绮程表示：「虽然面对世界前列的剑手，但我比赛时没有因对方名气而怯场，法国是世界第一，她们应比我更怯；我每次都是从错误中学习，好似我第一日打个人赛，因为主场的压力令我完全打不到自己想打得，去到今日团体赛，我从个人赛学习到不要太紧张，今日克服到这一点就打得好了。」

对法国一场比赛的尾段曾出现问题剑，港队认为领先43平手时的下一剑应该是港队，但裁判判了给法国队，最终港队输2剑，赛后哭过、可惜过，梁洛文说：「我们队TEAM每次都是争少少就赢，这次输了最不开心是『我们又争少少』（晋级理想中的8强），好想给香港人知，女佩是可以做到的，希望留待在9月亚运做到。」香港女佩队最终位列第15名。

香港男重成绩未如理想，大家寄望9月亚运会再冲过。香港剑总图

不少小剑迷到场为男重打气，图为方凯申及何玮桁。香港剑总图

男子重剑4位剑手方凯申（左起）、何玮桁、吴浩天、刘昊峰在团体赛无功而还。香港剑总图

男重方面，以方凯申、吴浩天、何玮桁及刘昊峰组成的港队，在32强以30:45不敌乌兹别克，无缘名次赛；吴浩天在赛后表示：「回望今季我们的表现都不失礼，最少有2个比赛晋身8强，不需要把一次失败放得太大，亚运后明年又是奥运积分周期的开始，我们正面去准备。」

记者/摄影：徐嘉华