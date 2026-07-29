香港世界剑击锦标赛｜蔡俊彦IG吐心声 对团体决赛输「决一剑」感自责 感激队友「共同进退」 展望2028LA奥运争金

近2个月受著左大腿内侧肌肉轻微撕裂影响的香港花剑一哥蔡俊彦（Ryan），周二在亚博馆举行的嘉里世界剑击锦标赛男花团体决赛在「决一剑」以44:45不敌意大利队，守尾门的Ryan赛后因要立即接受治疗，没跟队友一齐到「混合区」接受访问，他在个人Ig写道：「我好自责，因为我好希望以最美好的结局完成这个赛季」，亦多谢队友没责怪他，更表示：「留返LA」（指2028洛奥争团体金牌）。

家朗：大都有赢有输的时候 我们一齐承受所有

Ryan在深夜上载了腿部的瘀痕，还未知伤患是肌腱断还是撕裂，他在团体决赛输了「决一剑」，即时向现场观众及队友们讲「对唔住」，之后「剑神」张家朗深知在团体赛「守尾门」承受的压力有多大，他随即在现场表示：「不要觉得对唔住，我们是一队TEAM，一齐承受所有，大家都有赢有输的时候，起码我们俾到一场好的决赛给观众看。」

何承谦：有时赢都是因为有Ryan 他在队入面帮了我很多

在「混合区」接受传媒访问时，在团体赛表现超水平的17岁何承谦也表示：「我们今日全部人都打得好好，我想多谢Ryan，因为有时候赢都是因为有他，但输也不可以责怪他，希望大家不要在网上讲Ryan不好，其实我好多谢他在Team入面，他帮了我很多。」

Ryan随后在IG写：「好吧，我不怪自己喇，好感谢我的队友，承你们贵言，我们一TEAM人共同进退，留番LA！」Ryan的脚伤自6月初在训练中开始，近2个月的亚锦赛及世锦赛都是带伤上阵，能顶住伤患、顶住压力打到拿世锦赛男团银牌，确实不容易，他多谢体院的团队，包括特理治疗师、营养师的悉心照顾，还逐每个人的名都写出来多谢，当然，感激中之中少不了花剑教练Maurizio及花剑主教练基连（Greg）。

Ryan亦不忘多谢入场及上网睇直播支持港队的所有人：「辛苦你们了！」他亦提醒大家香港主办的世锦赛仍未完，呼吁大家支持其他剑种的港队代表。

有网友回应说：「你顶住脚伤紥住为香港打亚锦同世锦，攞到咁好嘅成绩，香港人只有感激。唔使自责。赛季完结好好休息，养返好个伤最重要！」

记者：徐嘉华