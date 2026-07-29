香港世界剑击锦标赛｜张家朗激赞17岁师弟何承谦打出101%水准 小将直言梦想夺奥运冠军 主帅放眼9月亚运冲金

首次在香港举行的嘉里世界剑击锦标赛周二（28号）晚迎来历史性一战，由蔡俊彦（Ryan）、张家朗、何承谦及梁千雨组成的男花剑队，第一次闯入世锦赛的团体决赛舞台跟卫冕冠军兼「世一」意大利队「决一剑」下以44:45历史性夺银，跟金牌只差一步，花剑主教练基连（Greg）表示：「只差一剑是有点挫败感觉，但我为他们感到十分骄傲。」今仗表现十分突出的17岁小师弟何承谦被问到下一个目标，他想也不想说：「奥运冠军」。

大会赛前公布开设了5千座席，现场入坐率也有9成以上，文体旅局长罗淑佩也是座上客，在压轴的港队对上届冠军意大利，港队无论是得分还是失分，观众都落力边拍掌边大叫「香港，加油」，如雷的掌声不绝，他们亦不时脚踏木地板，藉发出的声音当作打气声，效果十分了得，观众更连名带姓的叫喊港队，不少叫喊声来自小朋友，可见香港剑击的普及及受欢迎程度。

大会赛前公布开设了5千座席，现场入坐率也有9成以上。徐嘉华摄

香港今仗挟FIE（国际剑联）「世三」排名出战世锦赛的团体赛，亦一如所愿，在早段避过「世一」的意大利，他们从32强打起先后以45:28大胜澳门、再45:28胜比利时、45:37胜匈牙利入准决赛对「世二」美国队，在今季FIE的赛季，港队曾在世界杯三胜美国，今仗也不例外，港队以45:43险胜，历史杀入决赛对意大利。

港队今季未赢过意大利，他们队中在决赛出的3位剑手，全部位列世界排名10位内，更有前世界冠军马连尼（Tommaso Marini）、巴奥银牌马奇（Filippo Macchi）等，而香港决赛出的3人包括世界第7的Ryan、世界12的「剑神」张家朗及应届世少冠军、年仅17岁的何承谦（世界排26），在牌面上香港稍被看低一线，但最后出来的成绩出人意表，香港3人都打出水准，由开始已领先住打，到守尾门的Ryan顶住巨大压力对世界第3的比安奇(Guillaume Bianchi)，最终港将在「决一剑」见负。

跟金牌只差一分，家朗赛后表示：「是有少少失望，但我们全队都做到一个好好的成绩，今日可能有点可惜，因为跟冠军如此近，但我们大家都会记住这一分，作为我们的动力去争冠，见到我们的团体精神好好，亦能稳定发挥，所以都是开心的，亦都好满足。」香港男花队曾于2023年夺过世锦赛铜牌，对世锦赛奖台并不陌生。

家朗不禁大赞身旁的何承谦以17岁之龄上到世锦赛决赛，他笑说：「我17岁时仍不知自己在做甚么，他们年青剑手带给我们新的冲击。」

连花剑主教练基连也给年青的何承谦11分（10分满分），去年8月开始放下书包、转做全职运动员的何承谦表示：「我都满意今日自己的表现，能打到自己101% ，我没因为场上的人或裁判而影响，希望可以保持这个心态打下去。」首次主场打如此大的比赛的承谦表示另一个令自己表现超水准的原因，是将观众的打气声化作动力，他不忘多谢入场观众的支持，才能让他们一路打到决赛这个位置。

问年纪轻轻的世少冠军何承谦下一步最想跟一班大师兄做到的，他想也不想就说：「奥运冠军」。这之前，他们最快一个任务是9月爱知名古屋亚运会，花剑主教练基连坦言：「目标夺金」。

记者：魏国谦、徐嘉华