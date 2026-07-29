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香港世界剑击锦标赛｜男花夺银登「世二」创新高 力保亚洲第一 「世一」不是梦

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更新时间：10:13 2026-07-29 HKT
发布时间：10:13 2026-07-29 HKT

由「香港一哥」蔡俊彦（Ryan）、「剑神」张家朗、「世少冠军」何承谦及梁千雨组成的香港男子花剑队，周二在亚博馆历史性夺得嘉里世界剑击锦标赛银牌后，FIE（国际剑联）更新了最新的世界团体排名。香港队由原本的「世三」升至历来最高的「世二」，距离大家期望的「世界第一」并不是梦。

香港男子花剑队周二晚在近九成满座的观众见证下，跟「世一」的意大利队斗到「决一剑」，最终以44:45惜负，与金牌只差一步。港队除了获得银牌外，亦赚取了104分积分，有足够分数取代原本世界排名第2的美国队。后者在4强以43:45不敌港队后，于铜牌战以45:28大胜日本队夺铜，仅进帐80分。

赛前港队跟美国队只相差36分，加上港队上届于同一赛事得第7名，而美国上届位列银牌，因此美国队今届被扣减的分数多于港队，进帐的积分亦不及夺亚的港队。港队最终凭借今季的突出表现（包括世界杯男团一金、一银、一铜及上月亚锦赛男团银牌），以今季累积的344分升上世界排名第2位，创下历史新高。

成功卫冕世界冠军的意大利队以436分稳站世界第1，紧随其后的是第2位的香港（344分）及第3位的美国（308分）。今仗夺得殿军的日本位列第4（272分），法国第5（265分）、俄罗斯第6（253分）；另外两支亚洲队伍南韩（196分）及中国（192分）则分列第9及第11位。

香港男子花剑队一次又一次冲出新突破，前「世一」的Ryan及应届「世少冠军」何承谦近日都表示志不在男团「世二」，最希望冲击世界排名第一。现时距离2028洛杉矶奥运会的积分周期（2027年4月1日）尚余不足一年（世界排名前4可直接自动出线奥运，并连带获得3个个人赛的参赛名额），港队现时处于达标的安全区，只要在奥运积分周期内继续保持世界前4位，就可确保再获奥运团体赛资格。

记者：徐嘉华

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