香港世界剑击锦标赛｜港队女重团以第8完赛 成员都「收货」盼亚运冲击金牌

亚洲博览馆举行的「嘉里世界剑击锦标赛2026」，周二（28）同场上演女子重剑团体赛，港队由佘缮妡、陈渭泠、朱嘉望和吴海谛主场出击，先在32强逆转击败埃及，16强更淘汰世界排名第4的俄罗斯闯入8强，可惜最终未能延续胜势不敌意大利，在排名赛中亦先后不敌美国和乌克兰，以第8名完赛。赛后她们受访也表示对成绩感满意，并希望可以在亚运冲击金牌。

港队女重团世锦赛第8作结 挫俄罗斯成重要养分

世界排名13的港队在首战中对世界排名14的埃及一度陷入苦战，但好在在26:28落后下「守尾门」的佘缮妡表现神勇，在尾段连取5分下打出8:4带领港队以31:28反胜埃及。但港将随后在16强中打出精彩一战，在对上世界排名第4的俄罗斯廷续气势，以45:40爆冷挫俄罗斯。

但可惜港队之后未能延续胜绩，在8强中以24:45不敌今届闯入决赛的意大利，之后落入排名赛对上乌克兰和美国亦告负，最终今届世锦赛以第8名作结，赛后她们亦接受访问，陈渭冷总结今届赛事指：「今日我哋有一个历史性嘅时刻啦，我哋赢咗之前未赢过嘅俄罗斯，虽然第一场好紧张，但系我哋都成功克服咗，都好感谢队友嘅好表现啦。」

她们也透露教练在她们险胜埃及后也对她们表达不满，但Haidi也认为教练的提点后令他们更认真地打出每一剑和比赛，Kaylin也认同：「因为始终我哋嘅目标唔系32强16强，系可能争前8嘅，咁有今次嘅经验系好大嘅动力去继续打，因为我哋打俄罗斯系呢一季打得最好嘅一场。」朱嘉望也指出队伍经历过很多事情，今季也有不少次打入16强和差一点可以入8强，很开心今次可以在香港可以做到，也感谢观众的打气。

亚运剑指女团冲金

之后她们将会休息一段时间，之后将会备战亚运，上届杭州亚运佘缮妡、陈渭泠、朱嘉望连同早前已退役的江旻憓夺得银牌，而被问及今次的经验会否为她们冲击金牌更添信心时，Kaylin表示：「有啊因为我哋今次真系打得好好，每一剑都系好有斗心去抢分，如果亚运会做到又可以有更好成绩咁会好好。」

而陈渭泠则笑指因为很常第一场会很紧张，因此希望可以克服到第一场个心理和状态问题：「最想系第一场唔好咁紧张，因为我哋第一场每一次打第一场都要克服我哋嘅心理同状态，我都觉得我哋系有机会攞牌，所以都希望以金牌为目标去争。」而将首次出战亚运的吴海谛则表示今次的好表现令她增添不少信心和经验，会视今次的经验去了解自己现在的能力，也会将每次比赛以独立去看，并放松去面对下场比赛。

记者：魏国谦

摄影：徐嘉华