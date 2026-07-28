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香港世界剑击锦标赛｜张家朗指大家都有赢有输 成绩是团队的责任

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更新时间：22:28 2026-07-28 HKT
发布时间：22:28 2026-07-28 HKT

嘉里世界剑击锦标赛2026男子花剑团体决赛，港队代表蔡俊彦、张家朗、何承谦与世界排名第一的意大利队力战至最后一剑，最终以44:45惜败，但夺得一面银牌已经创下港队历史。张家朗指赢输是团队的责任，而港队三子赛后很高兴有这么多市民到亚洲博览馆支持他们，17岁的何承谦坦言在几位有实力队友身旁，特别有信心。

重温决赛经过︰香港世界剑击锦标赛｜港队男花团决赛决一剑惜负意大利 遗憾摘银但仍创历史最佳

家朗未受个人赛影响

负责守尾们的蔡俊彦，最后未能保住领先优势，被意大利反胜45:44。他赛后向对友表示不好意思，并感谢主场球迷的支持，明言团队会继续努力。至于张家朗指团体项目是集体负责制，落败不会是个人责任，他说：「首先我觉得就唔好对唔住先，我哋系team嚟㗎嘛，我哋一齐承受所有嘢。大家都有赢有输嘅时候，希望我哋比一场好好嘅比赛咁多香港嘅观众睇。坦白讲，个人赛对我冇乜影响。咁我觉得心态同所有嘢都冇乜太大影响，因为我哋都系谂住喺团体，个人就算㗎喇，去摆埋一边先，去准备好团体赛。咁今日，觉得好开心有咁多香港嘅市民支持我哋。」

「队友我劲我都有信心啲」

17岁的世青冠军何承谦，首次出战世锦赛他表示：「好开心嘅，因为我啲队友好劲啦，所以我都信我今日打呢个比赛都可以企到喺个piste（赛道） 中间，喺个podium度。即系好信佢哋。好多谢大家嘅支持首先。大家嘅打气声系比咗一个好大嘅推动力我哋。一路都有几场硬仗，所以，都好多谢大家一路无论赢紧输紧、气氛点都好，大家都好落力咁支持我哋，多谢大家。」

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