香港世界剑击锦标赛｜港队男花团决赛决一剑惜负意大利 遗憾摘银但仍创历史最佳

「嘉里世界剑击锦标赛2026」周二（28日）晚迎来历史性一战，由蔡俊彦、张家朗、何承谦和梁千雨出战的港队男子花剑队，首次闯入世锦赛决赛挑战男花团「世一」意大利，可惜未能再下一城，决一剑45:44惜负意大利摘银但仍创历史最佳。

世界排名第3的港队男子花剑队今届过关斩将，4强挫美国历史性闯入世锦赛男花团决赛，对上的是世一兼上届冠军意大利，港队开局延续气势，打头阵的家朗先以5:4先击败Guillaume Bianchi抢得先机，其后Ryan和Harris亦先后以5:4击败对手以15:13守住优势，其后2届奥运金牌得主家朗发威，以5:2再击败Filippo Macchi将优势扩大成20:15，港队之后虽以25:19继续领先，其后亦出现小插曲，Harris被Filippo Macchi剑柄打中其面罩后倒地，随即引起全场嘘声，他除去面罩时亦面临痛苦，但好在并无大碍并以5:4击败对手以35:28再下一城。

但「世一」其后展现出惊人的调整能力Tommaso Marini对上家朗狂取7分追近至36:40，进入到最后一局港队最后守尾门的Ryan面对Guillaume Bianchi，对手展开狂攻，更一度打成44:43将港队带入绝境，但Ryan亦沉着应战，打出关键一击将比赛拖入决一剑，但可惜Guillaume Bianchi最后一击得手，最终港队以44:45惜负意大利摘得银牌，但仍创历史佳绩。