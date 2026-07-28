香港世界剑击锦标赛｜港队男花团4强刺走美国 历史性首闯世锦赛决赛斗世一意大利（明珠台直播）

亚洲博览馆举行的「嘉里世界剑击锦标赛2026」周二（28日）上演焦点战，由蔡俊彦、张家朗、何承谦和梁千雨出战的港队男子花剑队主场出击男花团，32强先挫澳门队先，16强再以45:28轻取比利时晋级8强，之后在一场尤如过山车般的恶战中再以45:37再胜匈牙利，之后在4强斗美国再以45:43击退美国历史性闯入决赛，他们将于晚上7点对上意大利争夺最后的冠军。（无线电视明珠台今晚7点直播决赛）

在32强中港队先以45:28挫击退澳门，而进入到16强港队对上比利时，打头炮的张家朗一度落后1:3，但其后愈战愈勇以5:4完成反超，之后上阵的蔡俊彦和何承谦，进一步将分数拉开，最终顺利再以45:28击败对手，在8强战中港队早段已牢牢把握节奏，在蔡俊彦和何承谦出先后出战后已领先10:1，其后港队出现小插曲，家朗在一次进攻中不慎扭到，但好在经治理后并无大碍，之后港将一直保有9-10分的优势，但家朗打成40分后，匈牙利突然发难接连得分不断将差距收窄，但好在守尾门的蔡俊彦沉著应战，成功以45:37再下一城挺进4强斗美国。

进入到4强由Ryan打头阵，他和Nick Itkin斗得相当胶著打成5:4，但之后美国的Alexander Massials开始抢攻，何承谦在受压下打成6:10，但其后轮到家朗「发威」在对Byrce Louie先失一分下，连取8分将局势扭转打成15:12引起全场观众欢呼，亦一直补有优势，但在落后27:35下美国队突然发难，连追11分追成38:40，守尾门的Ryan在面对Alexander Massials的抢攻依旧沉著应战，每一次得分亦会引起全场欢呼，亦大喊「We are Hong Kong」，最终Ryan亦不负众望以45:43刺走美国闯入决赛对上意大利。

记者/摄影：魏国谦