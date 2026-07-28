香港世界剑击锦标赛｜港队男子花剑团体世锦赛首夺银 决赛不敌「世一」意大利

香港亚博馆举行的嘉里世界剑击锦标赛，港队于男子花剑团体决赛面对世界排名第一的意大利，前8轮一直处于领先，张家朗完成第8轮仍领先40:36。可惜，负责守尾门的蔡俊彦遇到对手步步进逼，比分被追平44:44，最后更被意大利选手拿下决胜一分，港队以44:45惜败，仍夺得队史首面世锦赛团体银牌。

20:34 蔡俊彦守尾门。双方一度战至44:44，最后港将面对BIANCHI Guillaume未能阻挡意大利队追势，以一分之差惜败44:45。

20:25 张家朗先和MARINI Tommaso战至3:3平手，对手一举连取4分，家朗重整步伐，沉稳地取下2分打出5:7。港队领先40:36。

20:19 第七轮何承谦落后2:4之时，对手MACCHI Filippo似乎因为装备问题向裁判抱怨，短暂技术测试之后何承谦连追2分追平4:4。其后两人同时刺中对方，最后裁判翻看片段，因MACCHI Filippo身体有向后缩避的动向，判进攻权在港将之手。何承谦打出又一轮5:4，港队领先35:29。

20:07 第六轮港队仍然咬紧比分，MARINI Tommaso在蔡俊彦手上拿到1分，港将以5:6助队伍以5分优势继续领先30:25

20:01 第五轮何承谦先以3:0领先对方实力最强的「世三」BIANCHI Guillaume，对手奋力追平，何承谦成功顶住反扑打成5:4，港队暂一局不失领先25:19。

19:53 第四轮张家朗和MACCHI Filippo重现2024年巴黎奥运决赛，「剑神」风采依旧，以5:2速胜第四轮，港队领先20:15。

19:50 世青赛冠军何承谦面对世界第9位的MARINI Tommaso毫无惧色，搏得第三轮胜5:4，成功扩大港队优势至15:13。

19:46 第二轮蔡俊彦对MACCHI Filippo打出5：5平手，港队以10:9继续保持领先。

19:27 男子花剑团体决赛，港队对阵「世一」意大利队，由张家朗打头阵迎战个人世界排名第3位的BIANCHI Guillaume。两人你追我赶，相互追平比分，最后首局由家朗以5:4助港队先领先1分。

男花团体赛即将开始。徐嘉华摄

在香港亚博馆举行的嘉里世界剑击锦标赛，今日（28号）起展开更紧张刺激的「团体赛」，香港男子花剑队一路过关斩将杀入决赛，他们将会在今晚7点对阵「世一」意大利队；至于香港女子重剑队最终获得第8名。

18:50 香港女子重剑队在7-8名次赛以31:45 不敌美国，最终得第8名，未能刷新在世锦赛的最佳成绩，她们曾于2022年得过第7名。赛后香港女重队满意今届世锦赛的成绩，特别在16强爆冷击败世界第4的俄罗斯队，获得不少信心去出战9月的爱知名古屋亚运会。

17:15 女重方面，在5-8名次赛中，港队以一分之微的44:45不敌乌克兰，跌入7-8名次赛，将对美国。

16:25 进入决胜的第9局，守尾门的蔡俊彦先是遭到当头一棒，被对手连取3分，以40:41落后，甚至一度出现伤势，需要医疗组入场；不过这个小插曲并没有影响蔡俊彦，他在接下来的赛事中逐步掌握主动权，追回比数并最终帮助港队以45:43战胜美国，历史性闯入男花团体赛决赛。一路过关斩将的港队将会在主场观众的见证下，于今晚7点打响对阵「世一」意大利的终极一战。

16:10 港队男花在4强战中对阵「世二」美国队，面对强敌，蔡俊彦继续打头阵帮助港队以5:4领先，不过第二个上场的何承谦发挥欠佳，单局输1:6，令港队以6:10落后四分。「剑神」张家朗随后领命上场，一波攻势气势如虹，竟在第三局打出9:2的成绩，一举帮助港队反超比分至15:12，亦令现场气氛达到高潮。港队成员越战越勇，何承谦在第7局一扫阴霾，单局赢5:1，港队大比分35:27领先。第8局风云突变，刚刚发挥神勇的张家朗输5:11，港队仅仅领先2分进入决胜局。

15:10 港队女重连闯两关后未能延续胜势。在8强赛中，港队以24：45不敌意大利，无缘进入4强。她们将会进入名次赛争5-8名。

14:50 香港男子花剑队于8强赛中以45：37战胜匈牙利，强势闯入4强。他们将会在3点30分对阵世界排名第2的美国队，争夺一张晚上决赛的门票。港队在今季世界杯曾三度击败美国，若一切顺利，有不俗机会杀入决赛。

13:50 惊险闯入16强的香港女重队面对世界排名第4的俄罗斯，一开场就延续了火热状态。由佘缮妡打头阵。以4：3先赢第一局；随后出场的吴海谛和陈渭泠亦合力保持比分优势。战至第6局，港队以29：17领先俄罗斯12分。不过身为世界第4的俄罗斯在之后的比赛如梦方醒，第7局俄罗斯剑手YASINSKAYA Kristina以6：2战胜吴海谛，第8局RUSTAMOVA Anastasiia甚至以13：8大胜陈渭泠，俄罗斯将大比分追到36：39。到了关键时刻，上一圈守尾门的佘缮妡再度挺身而出，在第9局打出6：4为港队守住胜利。最终世界排名第13的港队以45：40爆冷世界排名第4的俄罗斯，闯入8强。

12:20 在刚刚结束的男子花剑团体赛16强赛中，港队兵不血刃以45:28战胜比利时，强势闯入8强。他们下一圈的对手将会是匈牙利。

11:00 港队女重团体赛首战埃及，派出佘缮妡、陈渭泠和吴海谛出战。有别于男花开场的气势如虹，打头阵的陈渭泠以1:4不敌，随后出场的佘缮妡以2:4输第二局，虽然第三个出场的吴海谛将比分追回，但三局过后港队依然以7:11落后；不过在此之前出场的陈渭泠似乎如梦方醒，在强势击出6:2，将比分追和至13:13。重回同一起跑线的两队斗得难解难分，战至第8局时，港队仅仅以23:24落后一剑。今场比赛为港队「守尾门」的是佘缮妡，面对埃及剑手EHAB Nardin，港队女重「一姐」发挥神勇，在26:28落后的关键时刻连取5分，在最后一局打出8:4的分数，带领港队女重以31:28惊险反胜埃及。

10:43 港队男花团体赛第一场就面对中国澳门队，由蔡俊彦、张家朗和何承谦出战。蔡俊彦打头阵并以5:2奠定领先，随后出场的何承谦和张家朗亦保持胜势，五局过后便以25:17领先。之后港队并没有给对手太多机会，最终以45:28取得团体赛的开门红。

在香港亚博馆举行的嘉里世界剑击锦标赛，今日（28号）起展开更紧张刺激的「团体赛」，打头阵是香港奖牌希望、世界排名第3的男子花剑队，香港四子蔡俊彦（Ryan）、「剑神」张家朗、应届世少冠军何承谦及梁千雨已准备好，同场还有以香港女重一姐佘缮妡为首的女子重剑队，队员包括在个人赛打出惊喜的17岁女将吴海谛，她们将连同师姐朱嘉望及陈渭泠合力齐创佳绩。