香港世界剑击锦标赛·持续更新｜男花女重团体赛分头出击争佳绩

在香港亚博馆举行的嘉里世界剑击锦标赛，今日（28号）起展开更紧张刺激的「团体赛」，打头阵是香港奖牌希望、世界排名第3的男子花剑队，香港四子蔡俊彦（Ryan）、「剑神」张家朗、应届世少冠军何承谦及梁千雨已准备好，同场还有以香港女重一姐佘缮妡为首的女子重剑队，队员包括在个人赛打出惊喜的17岁女将吴海谛，她们将连同师姐朱嘉望及陈渭泠合力齐创佳绩。

10:43 港队男花团体赛第一场就面对中国澳门队，由蔡俊彦、张家朗和何承谦出战。蔡俊彦打头阵并以5:2奠定领先，随后出场的何承谦和张家朗亦保持胜势，五局过后便以25:17领先。之后港队并没有给对手太多机会，最终以45:28取得团体赛的开门红。

另一厢边，港队女重团体赛首战埃及，派出佘缮妡、陈渭泠和吴海谛出战。有别于男花开场的气势如虹，打头阵的陈渭泠以1:4不敌，随后出场的佘缮妡以2:4输第二局，虽然第三个出场的吴海谛将比分追回，但三局过后港队依然以7:11落后；不过在此之前出场的陈渭泠似乎如梦方醒，在强势击出6:2，将比分追和至13:13。