香港世界剑击锦标赛·持续更新｜男花团体赛入4强 将于3点半硬撼美国

在香港亚博馆举行的嘉里世界剑击锦标赛，今日（28号）起展开更紧张刺激的「团体赛」，打头阵是香港奖牌希望、世界排名第3的男子花剑队，香港四子蔡俊彦（Ryan）、「剑神」张家朗、应届世少冠军何承谦及梁千雨已准备好，同场还有以香港女重一姐佘缮妡为首的女子重剑队，队员包括在个人赛打出惊喜的17岁女将吴海谛，她们将连同师姐朱嘉望及陈渭泠合力齐创佳绩。

15:10 港队女重连闯两关后未能延续胜势。在8强赛中，港队以24：45不敌意大利，无缘进入4强。她们将会进入名次赛争5-8名。

14:50 香港男子花剑队于8强赛中以45：37战胜匈牙利，强势闯入4强。他们将会在3点30分对阵世界排名第2的美国队，争夺一张晚上决赛的门票。港队在今季世界杯曾三度击败美国，若一切顺利，有不俗机会杀入决赛。

13:50 惊险闯入16强的香港女重队面对世界排名第4的俄罗斯，一开场就延续了火热状态。由佘缮妡打头阵。以4：3先赢第一局；随后出场的吴海谛和陈渭泠亦合力保持比分优势。战至第6局，港队以29：17领先俄罗斯12分。不过身为世界第4的俄罗斯在之后的比赛如梦方醒，第7局俄罗斯剑手YASINSKAYA Kristina以6：2战胜吴海谛，第8局RUSTAMOVA Anastasiia甚至以13：8大胜陈渭泠，俄罗斯将大比分追到36：39。到了关键时刻，上一圈守尾门的佘缮妡再度挺身而出，在第9局打出6：4为港队守住胜利。最终世界排名第13的港队以45：40爆冷世界排名第4的俄罗斯，闯入8强。

12:20 在刚刚结束的男子花剑团体赛16强赛中，港队兵不血刃以45:28战胜比利时，强势闯入8强。他们下一圈的对手将会是匈牙利。

11:00 港队女重团体赛首战埃及，派出佘缮妡、陈渭泠和吴海谛出战。有别于男花开场的气势如虹，打头阵的陈渭泠以1:4不敌，随后出场的佘缮妡以2:4输第二局，虽然第三个出场的吴海谛将比分追回，但三局过后港队依然以7:11落后；不过在此之前出场的陈渭泠似乎如梦方醒，在强势击出6:2，将比分追和至13:13。重回同一起跑线的两队斗得难解难分，战至第8局时，港队仅仅以23:24落后一剑。今场比赛为港队「守尾门」的是佘缮妡，面对埃及剑手EHAB Nardin，港队女重「一姐」发挥神勇，在26:28落后的关键时刻连取5分，在最后一局打出8:4的分数，带领港队女重以31:28惊险反胜埃及。

10:43 港队男花团体赛第一场就面对中国澳门队，由蔡俊彦、张家朗和何承谦出战。蔡俊彦打头阵并以5:2奠定领先，随后出场的何承谦和张家朗亦保持胜势，五局过后便以25:17领先。之后港队并没有给对手太多机会，最终以45:28取得团体赛的开门红。