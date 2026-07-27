香港世界剑击锦标赛｜女花陈诺思 梁雅蕾望周四团体赛创佳绩

周一在亚博馆的嘉里世界剑击锦标赛周一完成了今届所有个人赛，除了男佩的何柏霖（Hugo）爆冷在32强力拒应届奥运金牌得主吴尚旭外，2位「千禧后」女花代表陈诺思（Daphne）及梁雅蕾（Janelle）亦交出好表现，同样无惧对手如何大名，藉主场球迷的加油声，双双突破64强，虽然最终在32强不敌大名对手下马，但收获宝贵经验，冀能在周四团体赛煞科战跟队友齐创近10年PB。

陈诺思（右）在落后到追至「决一剑」下险胜南韩的Mo Byeoli（左），她急不及待除下面罩庆祝。徐嘉华摄

梁雅蕾表示满意自己第一次参加世锦赛的表现。徐嘉华摄

世界排名第19位的Daphne在64强惊险过关，她面对世界排名第21位的南韩剑手Mo Byeoli，在第一节曾领先1分至6:5，小休一分钟后，Daphne 在第2节反负对手8:11，到第3节，她一直处于落后位置，尾段曾落后3分的10:13，当时只剩1分20秒，香港花剑主教练基连（Greg）提醒她仍有时间反超对手，Daphne一分分去打，在剩下16秒时，双方打成14:14平手，Daphne在「决一剑」下果断刺向对方，以15:14胜出。

第3次战世锦赛的Daphne随后在32强对美国世界排12的Carolina Stutchbury这位前欧锦赛银牌得主兼应届泛美锦标赛银牌得主，虽然只取得5分（输5:15），但总体来说还是满意自己的表现，她说：「比起资格赛那一天，我今日没之前紧张，亦好享受刚刚的两场比赛，从中学到很多，64强的『决一剑』，我当时没想太多，只集中多拿一分得一分，反而令我忘掉紧张情绪。」

梁雅蕾（左）对日本的上野优佳（右）。徐嘉华摄

Janelle（左）跟上野优佳一较高下。徐嘉华摄

徐嘉华摄

徐嘉华摄

首次参加世锦赛的Janelle，为了实现今季三大赛事（包括上月亚锦赛，今次世锦赛及9月亚运会），她今年初停了浸大中医课程，她认为十分值得，尤其是周一的64强，跟世界排名58的国家代表张思琪的较量，港将甫开局采取十分进取的打法，令对手无所适从，Janelle全场领先下以15:12晋级32强，对「世三」、日本的上野优佳，这是今年4月开罗站世界杯的64强翻版，虽然2次都是只在对方身上拿到单位数分数（今次负3:15），但开心自己面对强敌仍无惧地尽力去拼，她说：「赛前我知如何去应对她，但她今次用了不同的技战术对我，令我乱了点阵脚，我尽了全力去拼去搏，整体满意，这亦是我再要进步的推动力。」

「赛前我没设目标，始终是第一次打世锦赛，我跟自己讲，要对得起自己练的，所有技战术发挥出来就OK，好满意今次都做到，这次世锦赛每一场比赛对我来说都好大得著，『决一剑』让我学到比赛未完，都可以追回来。」

她们不约而同表示，十分享受在家人、朋友打气下比赛，更期望在煞科日跟上月亚运女团铜牌的队友郑晓为及梁殷侨合力再创佳绩，Daphne说：「我们这组合在亚运夹得不错，希望能冲激比以前世锦赛更好的成绩，目标是入8强。」香港女花队在近10的世锦赛，最好成绩是第11位。

记者/摄影：徐嘉华