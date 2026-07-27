香港世界剑击锦标赛｜ 佩剑何柏霖 凭「人人都有机会赢」的信心爆冷刺走奥运金牌 证明给大家看：不可以小看我们佩剑

年仅19岁、世界排名81位的何柏霖（Hugo）周一在亚洲国际博览馆举行的嘉里世界剑击锦标赛给观众留下深刻印象！他凭著一颗「人人都有机会赢」的信心在男子佩剑32强爆出一个大冷门，他以15:13刺走应届奥运冠军、南韩的吴尚旭，他赛后透露吴尚旭赛前没将自己放在眼内，连热身也没做就出场，庆幸自己「争气」，在主场证明「不可以小看香港佩剑」。

第2次参加世锦赛的Hugo，去年同一个比赛64强止步，今届藉主场之利，他一开始就显示气势，前两天在资格赛以6战6胜直入周一的正赛64强，他在首圈先赢「内讧战」，以15:13赢师兄陈乐熹，32强对南韩世界排第8的吴尚旭这位手执奥运、亚运及亚锦赛「三金」的猛将（他亦是2019年「世界冠军」），但Hugo无惧对方名气，跟对方多次打至平手，就算在尾段领先13:11下被对方剑刺伤左手背而流血，但仍以15:13奠胜。

他表示：「比赛时我不会多想对方是谁，我只会想，大家都是人，大家都有机会赢；跟吴尚旭一战的关键，我觉得他一开始睇少我，可能他胸有成竹，在后场见他没怎样热身，好彩我争气，在比赛中够『冷静』，亦加上一些醒目的招式，令他捉不到我。」Hugo在中段给对方的剑打伤手背，他笑说伤事小，最「伤」是手上的珠炼给打断。

Hugo去到16强对巴奥奥运银牌、世界排名第9的突尼西亚的费赞尼，Hugo开段曾领先5:0，可惜比29岁的对手一分分追上，不少香港剑手包括身兼歌手的蔡俊彦也在场帮Hugo打气，但对方转换不同打法，Hugo最终以9:15下马，16强止步。

Hugo今仗赢尽掌声，他开心自己做到赛前想做的：「我不要衰给人看，不要给对手觉得，我送他入下一圈，今次世锦赛，我们男佩有3个入到正赛，我想证明，这都是我们一直在后面默默努力得来的，我们佩剑不是赢不到的。」「大师兄」何思朗在64强以10:15 不敌世界第6的法国剑手比安尼堤。

记者/摄影：徐嘉华