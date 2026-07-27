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香港世界剑击锦标赛｜ 32强淘汰奥运金牌吴尚旭的港将何柏霖 16强不敌奥运银牌费赞尼出局

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更新时间：16:50 2026-07-27 HKT
发布时间：16:50 2026-07-27 HKT

年仅19岁、世界排名81的何柏霖（Hugo）在亚博举行的嘉里世界剑击锦标赛的男子佩剑，他在32强爆大冷以15:13 击败世界排名第8的应届奥运冠军、南韩一哥吴尚旭，首次跻身16强，成香港个人赛独苗。可惜，他之后于16强面对巴黎奥运银牌得主费赞尼(Fares Ferjani)，最终以9:15落败无缘8强。

Hugo在吴尚旭的比赛中曾多次打成平手 ，第一次完场时仍落后6:8， 第2 节开始一分分追过至10:9，之后领先13:11时，因前一两剑被对手的剑打中左手流血，大会要他「医疗暂停」，经医护入场止血后，无阻他继续强势，最终以15:13取下这场胜仗。

这场比赛吸引不少香港剑击队队员入场支持，包括女子重剑队的佘缮妡等也入场支持。年纪轻轻的Hugo打赢吴尚旭这位2019年世界冠军也没有特别兴奋的反应，但不忘向在场支持他的观众握拳致谢。

Hugo在首圈64强跟队友陈乐熹「内讧」，Hugo曾落后师兄6分下，以15:13反胜，入次圈。

 

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