世界马术锦标赛｜林乐儿无惧由0开始初战世锦赛 曾靔赐全力出击争取残奥资格

2026年国际马联世界马术锦标赛将于8月11日至23日举行，中国香港马术总会联同香港赛马会周一（27日）宣布将派出四名骑手赴德国亚琛出战，其中今次将出战残疾人盛装舞步个人及团体赛的马会残疾马术队代表曾靔赐和林乐儿，出发前在赛马会屯门公众骑术学校接受访问，初战世锦赛的林乐儿希望借此机会与其他骑师学习，而第三次出战的曾靔赐则表示怀着兴奋的心情出战。

林乐儿因伤转换跑道首战世锦赛 寄语无𢣷由0再开始

今届的2026国际马联世界马术锦标赛，中国香港马术队将派出四名骑手赴德国亚琛出战，包括出战场地障碍赛的林立信，残疾人盛装舞步个人及团体赛的钟美娟、曾靔赐（Timothy）以及林乐儿（Louie），此前他们4日已在去年11月在泰国芭堤雅举行的FEI亚洲锦标赛合夺6面奖牌，其中包括残疾人盛装舞步团体赛摘银，表现十分亮眼。

初战世锦赛的林乐儿希望借此机会与其他骑师学习。摄影：魏国谦

林乐儿因伤转换跑道首战世锦赛寄语无𢣷由0再开始。摄影：魏国谦

而其中年仅17岁还是中学生的Louie亦是其中功臣之旅一，今次亦是他首次出战世锦赛对此他表示：「对比起亚锦赛，今次世锦赛更加盛大，有更多更有经验嘅对手，咁我都会有啲紧张，我都希望可以借呢个机会，以谦卑嘅态度去同其他选手学习提升自己。」而作为中学生Louie平时亦需要兼顾学业和练习，他亦很感激学校的老师和校长为他补课，令他就算要到海外比赛请假时也不会错过太多东西。

Louie曾经亦是一名游泳健将曾打破本地100米背泳记录，亦获2023年杭州亚残运资格，但最后因伤而无奈放弃，但转换跑道后亦再创佳绩对此他也表示：「转营过程中因为我要由0开始所以都有唔少问题，好庆幸我有赛马会嘅帮助，去帮我康复同培训啦，都想带比大家嘅讯息系唔需要惊由0开始，只要揾到啱你嘅舞台自然会有发光嘅点。」

今次是Timothy第三次出战世锦赛，他表示会继续抱期侍和兴𡚒的心情出战。摄影：魏国谦

Timothy曾在2020年获东京残奥参赛资格出战马术项目，但因其坐骑「马会卓特」因伤所以退赛。摄影：魏国谦

今次世锦赛亦关乎到28年残奥资格，因此Timothy也表示对他意义重大。摄影：魏国谦

曾靔赐因马匹受伤无缘东京残奥 世锦再有机争残奥资格

而今次是Timothy第三次出战世锦赛，他表示会继续抱期侍和兴𡚒的心情出战，Timothy曾在2020年获东京残奥参赛资格出战马术项目，但因其坐骑「马会卓特」因伤所以退赛，而今次世锦赛亦关乎到28年残奥资格，因此Timothy也表示对他意义重大：「其实𠮶阵时都几唔开心，因为去到先知道要退赛，所以今次比赛对我嚟讲意义系非常之大，都希望可以再同「马会卓特」一齐努力。」Timothy也特别感谢马会不论在本地或是海外训练也给予他很大的帮助，也感谢家人一路以来的支持。

记者/摄影：魏国谦