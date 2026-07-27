王楚钦｜山东魏桥全胜收官王楚钦不满自身表现 坦言处回落期必须放下身段去拚

新一季中国乒乓球超级联赛（乒超）常规赛第一阶段，周日（26日）于大连结束。王楚钦领军的山东魏桥，在男团赛事六战全胜。然而，王楚钦赛后不满自己表现，坦言正处于状态回落期，面对新赛制及一众年轻新秀的挑战，自己必须放低姿态，如履薄冰地去走好每一步。

王楚钦：球队六连胜我没赢几场

本季乒超联赛赛制迎来大改革，采用15局8胜制，每盘比赛必须打满三局，先累计赢得8局的队伍获胜。新赛制下年轻选手在面对世界顶尖的王楚钦时，都以赢得一局就一局的战意去拚，令王楚钦在场上遇到了超乎预期的压力。

结果，王楚钦在单打先后以1:2败给徐海东、张煜东。面对削球手李天阳及国家队队友向鹏时，这名家队一哥亦显得慢热先输一局，幸好之后及时调整才逆转反胜。王楚钦赛后表示：「球队六战六胜，我自己却没胜几场。」

自我要求从未放松

面对新秀的冲击，王楚钦强调「放下身段」的调整之道：「现在每个人都有机会，自己也有机会。我必须放,下身段去拚对手，接受几球打得不好，然后努力去想下球。征战赛场多年，自己目前正处于状态的回落期，但我从未放松过对自己的要求。」

展望未来的大赛，王楚钦展现出极强的职业态度：「面对大赛，结果和可能发生的事都不确定，只有平时练习好，输了才不会觉得是自己练得不够。我一直保持这样的心态，希望一直不忘初心，保持清醒头脑和坚定目标，继续往前走。」

新赛季乒超联赛常规赛第一阶段26日在大连落幕，王楚钦所在的山东魏桥·向尚运动队在男团比赛中以全胜战绩收官。面对新赛制和年轻选手，王楚钦坦言，自己处在状态回落期，需要“放低姿态去拼”。

“队伍六战六胜，我自己没胜几场。”结束所有比赛，王楚钦有些自嘲地说。

本赛季乒超赛制效仿混合团体釆用15局8胜制。每槃比赛打满三局（比分为3:0或2:1），每局比赛11分制，先累计赢得8局的队伍获胜。在需要“抢分”的赛制下，多名选手面对王楚钦，釆取“能拼一局是一局”的搏杀战术。

于是，王楚钦遇到了比预期更多的挑战。他在单打中对阵徐海东、张煜东，以1:2落于下风。面对削球小将李天阳、国手向鹏时，他也较为慢热，先丢一局后才成功逆转。

“把自己放低”是王楚钦反复提及的调整之道。“每个人都有机会，自己也是有机会的那一方。放低姿态去拼对手，接受几个打得不好的球，努力去想下一个球。”

征战多年赛场，王楚钦直言自己正处在状态的回落期，但他从未放松自我要求。“面对大赛，结果和可能发生的事都不确定，只有练到了，输了才不会觉得是练得不够。我一直保持这样的心态。”

王楚钦坦言，成长的每一步都如履薄冰。“我希望一直不忘初心，保持清醒头脑和坚定目标，继续往前走。”