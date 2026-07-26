香港剑击世界锦标赛｜男重女佩世界冠军出炉 齐大爆冷2冠军均世界排名30名以外

「嘉里世界剑击锦标赛2026」男重及女佩个人赛周日分别决出冠军，最终男重Lucas Malcotti以12:11力克Davide Di Veroli首次世锦赛封王，而女佩方面Larissa Eifler对上Sara Balzer完成大逆转，在落后0:5下连追以15:10首次封后。

男重决赛由现世界排名14，2022-23年男重一哥，兼曾在2023年夺世锦赛亚军的意大利剑手Davide Di Veroli，对上来自瑞士世界排名57的黑马Lucas Malcotti，他亦在32强击败港将吴浩天，双方斗得相当火热，刚开始Veroli以3:1占得先机，但其后Malcotti开始展开反击，战况亦陷入胶著多次战平，但最终Malcotti亦一直保持1剑优势，最后以12:11力克Di Veroli，首次世锦赛男重个人封王。

女佩方面世界排名31的Larissa Eifler，先在4强挫世界排名第5的Sugar Katibka Battai，闯入决赛再硬撼东奥女佩银牌得主Sara Balzer，在初段Eifler一度落入下风，被Balzer打出5:0，Eifler其后展开反击，在接连得分下追成6:6平手，其后更将比数拉开成11:7，Balzer虽然曾展反扑收窄比数，但Eifler亦沉着应战最终以15:10封后。

男子重剑个人赛

冠军：Lucas Malcotti（瑞士）

亚军：Davide Di Veroli（意大利）

季军：山田优（日本）、Khalistan Alomairi（沙特阿拉伯）

女子佩剑个人赛

冠军：Larissa Eifler（德国）

亚军：Sara Balzer（法国）

季军：Sugar Katinka Battai（匈牙利）、Toscane Tori（法国）

记者/摄影：魏国谦