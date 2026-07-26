巴西WTT球星挑战赛｜港队在巴西共擸走1金1银2铜 男双黄镇廷陈颢桦合作以来第三冠
更新时间：19:09 2026-07-26 HKT
发布时间：19:09 2026-07-26 HKT
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世界排名第3的香港乒球男双组合黄镇廷、陈颢桦，周六远在巴西的WTT球星挑战赛的决赛，跟法国组合比卡特（Vincent Picard）及西法特（Joe Seyfried）斗足6局，在先赢第一局11:5下，被对手连追2局5:11、7:11，在没退路下连赢14:12、11:9，夺得二人合作1年零7个月以来的第3面WTT男双冠军。
这对相差13岁 的香港男双「老嫩配」的成名作是去年8的的瑞典大满贯冠军，连同去年6月的克罗地亚常规挑战赛的冠军，今次是2人的第3冠；在巴西今站被列为一号种籽的「黄陈配」，由16强起先后击败英/美组合、斯洛文尼亚及德国组合晋级决赛，最终成功捍卫自己一号种籽身份、以3:2胜法国组合夺冠。
杜凯琹及吴咏琳这对师姐妹拍档在决赛以0:3（ 8:11、9:11、2:11）不敌日本的早田希娜/赤江夏星，为港队夺得亚军；连同2支混双亦有铜牌进账，阿廷/阿杜在4强以1:3不敌日本的户上隼辅/大藤沙月，以及姚钧涛/吴咏琳同在4强以1:3负巴西组合，在双铜牌制下添2铜，港队今程共夺1金1银2铜。
记者：徐嘉华
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