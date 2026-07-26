Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴西WTT球星挑战赛｜港队在巴西共擸走1金1银2铜 男双黄镇廷陈颢桦合作以来第三冠

即时体育
更新时间：19:09 2026-07-26 HKT
发布时间：19:09 2026-07-26 HKT

世界排名第3的香港乒球男双组合黄镇廷、陈颢桦，周六远在巴西的WTT球星挑战赛的决赛，跟法国组合比卡特（Vincent Picard）及西法特（Joe Seyfried）斗足6局，在先赢第一局11:5下，被对手连追2局5:11、7:11，在没退路下连赢14:12、11:9，夺得二人合作1年零7个月以来的第3面WTT男双冠军。

黄镇廷（左）及陈颢桦（右）这对老嫩配，周六在巴西比赛再夺男双冠军。WTT官方图
黄镇廷（左）及陈颢桦（右）这对老嫩配，周六在巴西比赛再夺男双冠军。WTT官方图
WTT 官方图
WTT 官方图
WTT 官方图
WTT 官方图
WTT 官方图
WTT 官方图

这对相差13岁 的香港男双「老嫩配」的成名作是去年8的的瑞典大满贯冠军，连同去年6月的克罗地亚常规挑战赛的冠军，今次是2人的第3冠；在巴西今站被列为一号种籽的「黄陈配」，由16强起先后击败英/美组合、斯洛文尼亚及德国组合晋级决赛，最终成功捍卫自己一号种籽身份、以3:2胜法国组合夺冠。

世界排名21的香港女双组合杜凯琹(右)、吴咏琳(左) 今站夺亚。WTT官网图
世界排名21的香港女双组合杜凯琹(右)、吴咏琳(左) 今站夺亚。WTT官网图
WTT 官网图
WTT 官网图
阿杜(左)及咏琳(右) 近月合作双打有不俗效果。WTT官网图
阿杜(左)及咏琳(右) 近月合作双打有不俗效果。WTT官网图

杜凯琹及吴咏琳这对师姐妹拍档在决赛以0:3（ 8:11、9:11、2:11）不敌日本的早田希娜/赤江夏星，为港队夺得亚军；连同2支混双亦有铜牌进账，阿廷/阿杜在4强以1:3不敌日本的户上隼辅/大藤沙月，以及姚钧涛/吴咏琳同在4强以1:3负巴西组合，在双铜牌制下添2铜，港队今程共夺1金1银2铜。

记者：徐嘉华

最Hit
谢贤离世｜前度Coco直播爆喊鞠躬  因一数字情绪失控  网民狠批消费四哥：不会哭给别人看
谢贤离世｜前度Coco直播爆喊鞠躬  因一数字情绪失控  网民狠批消费四哥：不会哭给别人看
影视圈
7小时前
《中年好声音4》决赛7强名单疑流出 香港选手全军覆没？ 三甲大热周志康传被foul惹众怒
《中年好声音4》决赛7强名单疑流出 香港选手全军覆没？ 三甲大热周志康传被foul惹众怒
影视圈
11小时前
台风红霞︱女孩连人带床遭恐怖怪风吹出户外 亲人欲救无从︱有片
00:41
台风红霞︱女孩连人带床遭恐怖怪风吹出户外 亲人欲救无从︱有片
即时中国
8小时前
台风红霞︱17年来首个「东登」九号风球 西南烈风信号相隔9年再现 拆解路径「偏西」关键
台风红霞︱17年来首个「东登」九号风球 西南烈风信号相隔9年再现 拆解路径「偏西」关键
社会
6小时前
02:40
台风红霞︱天文台取消所有热带气旋警告 料明日初时仍有骤雨及狂风雷暴
社会
1小时前
郑秀文遇演唱会延期后不幸事未完 赴日本拍摄再收「噩耗」：几乎想晕低
00:59
郑秀文遇演唱会延期后不幸事未完 赴日本拍摄再收「噩耗」：几乎想晕低
影视圈
5小时前
梁芷珮22岁大仔Brendan港大新闻系毕业一家到贺 IB状元兼港队代表文武全才超屈机
梁芷珮22岁大仔Brendan港大新闻系毕业一家到贺 IB状元兼港队代表文武全才超屈机
影视圈
2026-07-25 18:30 HKT
台风红霞｜打风业主落「禁冷气令」逼关窗？ 租客呻焗爆 惊揭上手曾做一事累房东惨赔5位数｜Juicy叮
台风红霞｜打风业主落「禁冷气令」逼关窗？ 租客呻焗爆 惊揭上手曾做一事累房东惨赔5位数｜Juicy叮
时事热话
8小时前
谢贤离世｜谢霆锋泛泪深情悼亡父 戴蝴蝶呔对天合十讲谢谢他 歌迷：四哥一定会看到
00:54
谢贤离世｜谢霆锋泛泪深情悼亡父 戴蝴蝶呔对天合十讲谢谢他 歌迷：四哥一定会看到
影视圈
8小时前
$5旅行神器！DAISO「3D减压鞋垫」网民实测暴走、久站也不痛：直接回购3个
$5旅行神器！DAISO「3D减压鞋垫」网民实测暴走、久站也不痛：直接回购3个
生活百科
9小时前