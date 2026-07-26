香港剑击世界锦标赛｜薛雅齐落后连追6剑惟仍负欧洲冠军 赛后指自己输心态致失准

「嘉里世界剑击锦标赛2026」女子佩剑32强，港将薛雅齐对上应届欧锦赛冠军的西班牙剑手MARTIN-PORTUGUES Lucia，Summer Fay曾一度落后2:7但狂追6剑反超，但可惜最终仍以11:15告负无缘16强，她赛后指自己在主场打气下太想赢导致发挥失准，但坦言自己需要学会将这种压力转化为动力。

薛雅齐止步32强 指太想赢改失准

今场世界排名39的Summer Fay在女佩32强迎来一场硬仗，对上来自再班牙世界排名第6加上是今年新出炉的欧洲冠军MARTIN-PORTUGUES Lucia，Summer Fay在比赛刚开始便先拔头筹连取2剑领先，但作为欧洲冠军的Lucia亦展现出强捍的调整能力，直取7剑下反先7:2，但Summer Fay在有现场观众打气支持下亦愈战愈勇连打出气势连得6分，以8:7再度取得领先，但在Summer Fay本可以再取一分再下一城时，该剑经覆核后分数落入对手手中，而Lucia亦延续气势以15:11击败港将。

Summer Fay赛后表示自己在32强的表现可以更好，她坦言自己在落后时心态变得太急，导致自己的把握力变差，她亦提到自己在主场打气下变得太想赢而没有想太多，导致发挥失准：「现场打气系有帮助，但系听到好多人为我打气嘅时候，我就净系谂好想赢，令到我冇发挥到最好。」她亦补充指出：「主场始终一定有压力，但系我觉得如果可以喺有压力嘅情况下，应该要将佢化为动力同控制好，但可惜我今日冇做到，但系我都好多谢教练、亲友和观众到场支持。」

比赛完的时候Summer Fay亦心有不甘将头盔掉低，她之后被问到当下是否心有不甘才这样做时，她尴尬笑指多少有不甘心，认为自己没有好好把握因此自己有点失望，但她也知道自己的行为并不合适亦表示要学会好好控制自己。

记者/摄影：魏国谦