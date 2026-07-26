香港世界剑击锦标赛｜FIE 更新最新男花及女重世界排名 吴海谛再获惊喜

一日前在台风红霞来袭下仍吸引超过半数入座率的嘉里世界剑击锦标赛，在亚洲国际博览馆完成男花、女重的个人赛「正赛」，各赛项的奖牌名花有主后，FIE（国际剑联）即晚更新了最新的世界排名，男花16强止步、带伤下未能成功卫冕的蔡俊彦（Ryan）由「世二」跌落排名第7， 「剑神」张家朗同于16强止步，他微升一级至排名第12位；最「惊喜」是爆冷跻身32强的学生女重剑手吴海谛（Haidi），她由原本173位跳升超过70位至现在的个人新高99位，首次跻身头100位内。

吴海谛17岁生日当天，在亚博馆出战世锦赛女重正赛，64强爆大冷击败世界第7的法国对手，赛后开心一刻。徐嘉华摄

徐嘉华摄

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今年是年纪轻轻的Haidi第2次参加世锦赛，第一次在小组出线杀入「正赛」64强，首圈即面对世界排名第7的法国剑手Alexandra Louis Marie，香港这位前世少铜牌得主无惧对手有多强，在比赛中一直领先住打，以15:11爆冷跻身32强；在32强遇上最终的铜牌得主、国家队世界排27的唐君瑶，港将以11:15下马，赢尽掌声。此一成绩亦令她进账不少世界排名积分，首次跻身头100位内，现位列第99位，这应该是她踏入17岁第二份生日礼物（第一份是在香港主场跻身世锦赛32强及击败世界头十位的猛将）。

杳港女重一姐佘缮妡在世锦赛的世界排名跟赛前差不多。徐嘉华摄

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同于32强止步的香港「女重一姐」佘缮妡（Kaylin）续排第13位，「正赛」首圈以一分之微出局的师姐朱嘉望由57位跌至第73位，小组提早出局的陈渭泠由92位微跌至第4位。

女花夺冠的南韩剑手宋世拉由原本世界第4微升至第3位，亚军意大利的Giulia Rizzi 位列第4位，季军的唐君瑶由原本第27升至第10。

Ryan卫冕失败 一年来首次跌出世界头五

男花方面，在6月初备战亚锦赛前在训练中不慎伤了左大腿内侧肌肉（轻微撕裂）的蔡俊彦（Ryan）在世锦赛32强对俄罗斯的Daniil Kerik时，原本伤患已恢得得七七八八，但在比赛中又拉到，影响他在16强对最终铜牌得主、匈牙利的世界排16的Daniel Dosa时初段打得保守，尾段神勇连追数分也只能以13:15完成比赛。

张家朗在今届世锦赛16强出局，在16强不敌俄罗斯「世一」，他认为优胜劣败没问题，但在比赛尾段曾出现对方护手盘撞向自己面罩，但裁判没给对方红牌，令家朗感到不解。苏正谦摄

苏正谦摄

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同样在16强止步的家朗的世界排名微升一位至第12位，男花冠军、捷克32岁的Alexander Choupenitch受惠于FIE的世锦赛冠军排名积分高达80分下，现成为「世一」，在16强以2:15大胜家朗的俄罗斯Kirill Borodachev（他后来8强止步）由原本的「世一」微跌至「世二」；铜牌的饭村一辉位列第5，取代Ryan成为亚洲排名最高一人。

香港男花首次参加世锦赛的17岁 世少冠军何承谦凭小组赛6战6胜直入「正赛」，可惜在64强力战下以12:15不敌英国的Jaimie Cook，世界排台由原本27位微升一级至26位，而在资格赛最后一场出局的梁千雨由60位跌落65位。

男花及女重将于周二（28号）出战团体赛，大家都期望他们汲收个人赛的经验，为香港争取奖牌。

记者：徐嘉华