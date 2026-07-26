香港剑击世界锦标赛｜吴浩天不敌瑞士剑手止步32强 对今次成绩感满意 庆幸在低潮时没有放弃

「嘉里世界剑击锦标赛2026」男子重剑32强，港将吴浩天对上来自瑞士的MALCOTTI Lucas，最终以4:15不敌对手止步32强，浩天指对今次成绩感满意，亦庆幸自在低潮时没有放弃才可创佳绩，他亦希望未来香港可再办大型剑击国际赛事。

吴浩天不敌瑞士剑手止步32强。摄影：魏国谦

浩天指对今次成绩感满意，亦庆幸自在低潮时没有放弃才可创佳绩。摄影：魏国谦

吴浩天32强创个人最佳 庆幸自己没有放弃

世界排名131的吴浩天先在64强中，击败世界排名12的匈牙利剑手NAGY David挺进32强，创下他在世锦赛个人男子重剑的最佳成绩，之后对上来自瑞士世界排名57的MALCOTTI Lucas，，但可惜今次未能更进一步以4:15不敌止步32强。

浩天赛后受访评价今次世锦赛表现表示：「其实成绩系满意嘅，因为都系我第一次入32强，但系临尾𠮶场就有啲唔够打技不如人啦，但系Overall成个势由第一日去到第二日都系满意嘅。」浩天也表示今次世锦赛算是验收近年的成果的一次机会，也庆幸自己没有放弃：「可能过去上年年尾到今年年头表现有啲挣扎，但我好庆幸冇系𠮶个位放弃，反而继续谂方法去做好啲再练多啲，咁就好似去返一个好嘅方向，所以今次对我嚟讲都系一个成绩表。」

今日上午的赛事因8号风球影响，而要以闭门作赛形式进行，在场观众只有各队队员。摄影：魏国谦

闭门作赛感可惜 望香港可再办国际性剑击大赛

而今日上午的赛事因8号风球影响，而要以闭门作赛形式进行，浩天被被问及会否因此而感可惜时，他坦言：「都唔呃大家多多少少一定有啲可惜，因为第一日淘汰赛第一场，系俾现场嘅气氛感染到，先至可以完成反胜，同埋之前17年亚锦赛喺香港搞都系啦，咁就可惜嘅但系打风都冇办法。」浩天也表示期望之后香港也可以举办类似的国际性剑击比赛：「其实我好想香港搞一站大奖赛，又或者重剑世界杯，其实我觉得我哋有咁嘅配套我相信我哋都可以再搞到。」

记者/摄影：魏国谦