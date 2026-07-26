香港世界剑击锦标赛｜无惧8号波闭门作赛 薛雅齐15:6轻取张心怡闯女佩32强
更新时间：11:53 2026-07-26 HKT
发布时间：11:53 2026-07-26 HKT
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亚洲博览馆举行的「嘉里世界剑击锦标赛2026」，周日上午在进行女子佩剑64强，港队女佩独苗薛雅齐（Summer Fay）对上国家队代表张心怡，港将今战展现出强势表现，以15:6轻取对手闯入32强。
因受台风红霞吹袭，本港上午悬挂8号烈风或暴风信号，世界剑击锦标赛上午以闭门形式进行，但仍无碍港队女佩代表薛雅齐打出好表现，一开始便把握比赛节奏，打出8:1的分差其后更以12:2逼使张心怡要换剑调整，但国手此番调整亦收到成效，将分差追成6:13但Summer Fay沉着应战成功抵御对手反扑，最终以15:6轻取张心怡，下午2:20将在32强将对上来自西班牙的MARTIN-PORTUGUES Lucia。
记者：魏国谦
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