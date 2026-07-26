香港世界剑击锦标赛｜吴浩天挫匈牙利剑手首闯世锦赛男重32强 何玮桁不敌上届亚军止步64强

在台风红霞影响下，「嘉里世界剑击锦标赛2026」周日上午赛事以闭门形式进行，港队男子重剑队有吴浩天和何玮桁出战正赛赛事，吴浩天以15:13挫匈牙利剑手首闯世锦赛32强，而何玮桁则不敌上届亚军止步64强。

吴浩天首闯世锦赛32强

吴浩天在64强对上来自匈牙利的NAGY David，双方今场亦打得相当紧慎，打完第二节2人才各得4分，但进入到第三节浩天开始进入状态连取4分下将分差拉开，虽然对手一度展开反扑追成9:10，但浩天最终也顶住压力以15:13击败对手成功闯入32强，创下在世锦赛的最佳成绩。

另一边箱世界排名75的何玮桁，在64强挑战上届世锦银牌，现世界排名第5来自匈牙SIKLOSI Gregely，最终以5:15不敌对手，无缘晋级32强。

而天文台已宣布将于下午12时40分改发3号强风信号，根据大会有关恶劣天气（包括8号或以上热带气旋警告信号、黑色暴雨警告信号或极端情况）指引，若在下午4时前取消警告，大会将于2小时后再新开放观众入场。

记者：魏国谦