香港世界剑击锦标赛｜周日男重 女佩 个人赛正赛如常进行 附恶劣天气下安排

首次由香港主办的嘉里世界剑击锦标赛周六在亚洲国际博览管举行男花、女重的个人赛「正赛」，虽然大半天都高挂三号波，但无损七成剑迷入座（大会开5000座位），男花及女重的冠、亚、季军亦赶及在台风红霞8号风球生效前完成，结果由2位同为32岁的剑手夺冠，男花金牌是捷克的世界第5剑手Alexander Choupenitch，女重冠军是南韩名将宋世拉。

男花冠军Alexander Choupenitch。FIE FB 图

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男花、女重的4强战随著世锦赛的开幕礼后进行，率先进行的男花4强，捷克的Alexander Choupenitch曾是东京奥运个人赛同牌，但未染指过世锦赛奖牌，今次在香港吐气扬眉，他一路过关斩将在4强以15:8击败匈牙利的Daniel Dosa，后者在16强以2分之微的15:12胜香港卫冕冠军蔡俊彦（Ryan）。

跻身决赛的Alexander面对意大利世界排名第7的Filippo Macchi（4强以15:6胜日本一哥饭村耀），他轻易以15:2大胜，在香港取得他个人第一面世锦赛金牌，在不设铜牌战下，Filippo及饭村一辉同夺铜牌。

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南韩老将宋世拉重夺世界冠军。FIE FB 图

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女子重剑方面，原本香港世界排名13的佘缮妡（Kaylin）有机会在16强跟最终冠军的宋世拉较量，可惜港将在32强以1分之微不敌德国的Fiona Mueller；挟2022年「世界冠军」及去年世锦赛铜牌的宋世拉，在4强以15:10胜国家队的唐君瑶，另一线的意大利世界第8 的Giulia Rizzi以15:6胜波兰的Barbara Brych；决赛以「决一剑」定胜负，宋世拉以9:8险胜Giulia，再次封后，唐君瑶及Barbara同夺得铜牌。

男子花剑个人赛

冠军：Alexander Choupenitch（捷克）

亚军：Filippo Macchi（意大利）

季军：饭村一辉（日本）、Daniel Dosa（匈牙利）

女子重剑个人赛

冠军：宋世拉（南韩）

亚军：Giulia Rizzi（意大利）

季军：唐君瑶（中国）、Barbara Brych（波兰）

另外，香港正受到台风红霞影响，香港剑击总会在官方网站发放恶劣天气（包括八号或以上热带气旋警告信号、黑色暴雨警告信号或极端情况）下的安排如下：

早上6时前发出恶劣天气警告：不开放公众入场

下午4时前取消警告：2小时后开放公众入场

下午4时后取消警告：不开放公众入场

比赛期间预告发出恶劣天气警告：公众需于2小时内离开场地

比赛期间发出恶劣天气警告：公众需立即离开

而周日的男重及女佩的个人赛正赛将照常进行。

记者：徐嘉华