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香港世界剑击锦标赛｜由落后到决一剑落败 女重一姐佘缮妡虽败犹荣

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更新时间：19:27 2026-07-25 HKT
发布时间：19:27 2026-07-25 HKT

世界排名13的香港女重一姐佘缮妡（Kaylin）在主场的嘉里世界剑击锦标赛中经历过山车，在32强跟德国世界排114位的梅拿（Fiona Mueller）一直打落后，曾落后对手3分下追平至13:13，最后在加时一分钟的「突然死亡」被对手刺中落败，跟去年一样32强止步，她赛后表示：「打到『决一剑』，机会都是50 50，一是我赢，一是我输，我能在落后3分追到加时决一剑，整个过程都做得好好。」

上月曾首次夺得亚锦赛个人赛银牌的佘佘，有父母到现场支持，她形容球迷的热情跟去年11月在启德举行的全运会相若，最惊喜是听到剑迷叫她的全名，她说：「以前好多都叫我『余』缮妡，今日听到叫我『佘』缮妡全名，好惊喜，好想他们知道，我都收到他们的加油。」

决一剑惜败

由于世界排名在头16位内，佘佘不用打前两天的资格赛，今日上场已表现不俗，在64强以15:11击败世界排94的乌兹别克剑手Dilnaz Murzataeva，在次圈32强面对21岁、身材矮小的德国梅拿，佘佘一直打落后，曾落后过最大比数的3分，但现场观众没停止加油声，无论是她的中文名或英名文，都有观众叫她加油，在第3节剩下10秒左右连追2分至13平手，要加时一分钟，谁先赢就胜出比赛，虽然佘佘最终在「决一剑」落败，但她赛后显得十分平和。

她说：「今日结果不理想，但OK的，未来还有比赛。」佘佘赛前曾帮香港剑总拍下不少推广世锦赛的片段，又带剑手游香港，她表示外地剑手都十分满意香港今届办的世锦赛，无论是场馆还是香港的景物都十分受落。

佘佘点名赞吴海谛

佘佘将与今日表现亮丽的「寿星」吴海谛、首圈以一分不敌对手美国对手 Tierna OXENDREIDER 出局的朱嘉望及小组出局的陈渭泠于28号出战团体赛，佘佘亦大赞今日17岁生日的吴海谛64强爆大冷以15:11击败世界第7的法国剑手 Alexandra LOUIS MARIE，她认为她的表现十分「鼓舞」，可以带动大家在团体赛创佳绩。

记者/摄影：徐嘉华
 

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