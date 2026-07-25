香港世界剑击锦标赛｜男花双星16强止步 蔡俊彦带伤反扑饮恨 张家朗遇判罚争议 冀团体赛主场争一口气

嘉里世界剑击锦标赛2026今日（25日）于亚洲国际博览馆上演焦点赛事。在全场主场观众的热烈打气下，港队男子花剑双星蔡俊彦及张家朗双双于16强遇上「冷风」提前下马。力争卫冕的蔡俊彦带伤上阵，在落后7:14的绝境下连追6剑，惜终以13:15不敌匈牙利剑手杜沙（Daniel Dosa）；张家朗则在比赛中段遭遇判罚争议，一度被打乱节奏，以2:15大败予「世一」俄罗斯名将保洛达卓夫（Kirill Borodachev）。两人表示赛后均迅速收拾心情，将目光投向下周二（28日）展开的团体赛，誓要为主场剑迷赢回奖牌。

蔡俊彦带伤上阵 绝地反击赢尽掌声

以卫冕冠军及「世二」身分主场出击的蔡俊彦（Ryan），在32强击败俄罗斯剑手时不幸触发旧患。Ryan赛后透露，脚伤是一个月前的事，一直反反复复，原本以为已康复七、八成，谁知对俄罗斯试过一场又再拉伤。他坦言当时反而放开了心态：「我跟自己说，如果输了都是因为只脚，打得相对冷静。」

带著伤患步入16强，面对匈牙利剑手杜沙，Ryan初段因顾忌伤势而打得较为保守，中段更陷入7:14的出局边缘。然而，在全场观众的呐喊助威下，他如梦初醒展开疯狂反扑，一口气连追6剑至13:14，掀起全场高潮，可惜最终仍以13:15饮恨。

未能成功卫冕，Ryan坦言带有主场包袱，但他认为这是一个很好的学习经验，并指出若早点采取主动打法，赛果或会改写。对于未能晋级，他更对买了晚间决赛门票的剑迷感到抱歉：「很抱歉令到有些买了飞、本身想著夜晚来看我的观众，浪费了你们的钱。但团体赛不会有这个情况发生，因为就算输了都有排位赛，当然我们应该会赢啦！我们今年很有机会拿奖牌，一定会尽全力。」

张家朗负世一 遇新例判罚争议

另一边厢，张家朗在16强硬撼现任「世一」俄罗斯名将保洛达卓夫。两人在东京奥运八强曾上演经典一战，当时家朗在落后9:14的绝境下，一口气「连追6剑」以15:14惊天逆转胜出。不过今次交手，这位俄罗斯名将发挥极佳，打法非常硬朗实在，令家朗开局即以0:6落后。

比赛中段更发生了一段关于规例的插曲。家朗在比赛中被对手剑柄的「护手盘」击中面罩，根据他早前在埃及站赛事的经验，裁判当时曾裁定即使是轻微击中面罩，亦会被直接出示红牌罚分。因此，家朗随即向裁判投诉并争取判罚，但今次裁判却未有受理。

不过张家朗赛后坦言，这次争议源于自己和团队对新例的理解不足：「裁判刚才解释，如果不是刻意击中就不算犯规。我们确实对这条新例的掌握未够透彻，导致在场上与裁判的理解出现落差。」他强调，虽然当时比分已落后至2:13，大局已定，但他仍坚持与裁判交涉，正是为了彻底厘清这项新例的界线，以免在接下来的团体赛中再因不熟悉规则而吃亏。

尽管遭遇大败，家朗的心态依然十分成熟正面，并大方赞赏对手技术扎实打法实用：「当时落后太多很难追，但我没有太不开心，因为对手真的好厉害。」他表示，自己比上年世锦赛首圈出局已有进步，每一场都是新比赛，不需要把以前的成绩当作包袱。展望团体赛，家朗指现时与蔡俊彦互相分担「守尾门」的压力，沟通更灵活，期望能调整状态为港队争取佳绩。