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香港世界剑击锦标赛｜吴海谛爆冷击败世界第7剑手 17岁生日迎生职业生涯新章

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更新时间：16:26 2026-07-25 HKT
发布时间：16:26 2026-07-25 HKT

17岁生日正日打出惊喜！港队女重代表吴海谛周六（25日）在嘉里世界剑击锦标赛2026爆出大冷，64强击退世界排名第7位的玛莉阿历山卓(LOUIS MARIE Alexandra)。她赛后说：「这样的机会是自己完全无法预料到的。能在生日当天打世锦赛，特别在主场作战，在亲友的支持下完赛很开心。」

特别的日子打出惊喜

吴海谛64强面对世界排名第7位的法国选手玛莉阿历山卓打出惊喜，赢15-11。可惜次轮面对国家队剑手唐君瑶时，以11:15落败，无缘晋级16强。她形容今日为很特别的一日：「前日从资格赛晋级，得知今天可以在生日当天比赛就很兴奋，这是第二次参加世锦赛，主场作战。今日越打越兴奋是意料之外，对自己今日表现比较满意，和强劲的对手交战是很好的经验。」

创佳绩挫前十好手

本次64强的对手玛莉阿历山卓是吴海谛目前战胜世界排名最高的选手。她表示很享受今天的比赛过程：「没有给自己太大压力，可以完全享受比赛。这场比赛是一个标志，是对信心的提升，证明自己可以在成人赛事打出成绩。」她又说比赛并未结束，还有团体赛：「希望团体赛做好教练交给自己的团队定位，执行好策略，帮助队伍顺利完赛。」

展望未来职业生涯

今年吴海谛开始大幅度投入成人赛事，总结自己的参赛经历，她说无论是哪个组别都能吸收到很有用的比赛经验：「今年发生很多事，跟著团队去打成人组赛事，后来又去打世青和亚青，来回感受到成人和青年赛事差别很大，但归根到底还是自己要从不同赛事中学习和累积经验。」被问到作为17岁的学生运动员，是否有压力或期望？她不否认有压力，但对未来同充满期待：「压力当然是有，最重要是对剑击保持热诚。来年考IB，很开心可以就读自己感兴趣的学科，并继续打剑。」

记者/摄影：徐嘉华

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