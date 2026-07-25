香港世界剑击锦标赛｜男花主场遇冷风 蔡俊彦陷绝境连追6剑 激战饮恨16强卫冕梦碎

嘉里世界剑击锦标赛2026周六于亚洲国际博览馆进入「戏肉」，上演男子花剑64强正赛。在主场剑迷的打气声下，港队双星蔡俊彦及张家朗却不幸遇上「冷风」，双双于16强提前下马。其中以卫冕身分出战的「世二」蔡俊彦，在大幅落后下上演绝地反击，一口气连追6剑，惜最终仍以13:15饮恨；张家朗则不敌「世一」俄罗斯名将，两人双双无缘在今晚的准决赛及决赛主场献技。

蔡俊彦强势开局 惜16强遭滑铁卢

作为赛事卫冕冠军，目前世界排名第二的蔡俊彦在正赛初段未受太大考验。他在64强先以15:3兵不血刃轻取委内瑞拉剑手，晋级32强后再遇上俄罗斯剑手KERIK Daniil，蔡俊彦依然维持强势，以15:9刺走对手，顺利杀入16强。

然而，蔡俊彦在16强面对匈牙利选手DOSA Daniel时却陷入苦战，中段更一度被拉开至7:14的绝境。在出局边缘，这位「世二」如梦初醒，在主场观众的热烈助威下展开疯狂反扑，一口气连追6剑至13:14，掀起全场高潮。可惜他最终未能把握气势完成逆转，以13:15功亏一篑，宣告卫冕失败。

张家朗硬撼世一 开局失利大败

至于另一港队猛将张家朗，晋级过程同样未能走到最后。他在前两圈赛事过关斩将后，16强即迎来大挑战，硬撼现任「世一」俄罗斯名将BORODACHEV Kirill。面对实力强横的对手，张家朗开局即处于被动，连失6分落后0:6，最终未能扭转劣势，以2:15大败于对手剑下，与蔡俊彦一同止步16强。