香港世界剑击锦标赛·持续更新｜蔡俊彦张家朗携手入32强 吴海谛17岁生日爆冷击败上届冠军

嘉里世界剑击锦标赛2026周六在亚洲国际博贀馆进入「戏肉」，男子花剑及女子重剑个人赛的「正赛」（64强）正式展开，港队共有3男（蔡俊彦、张家朗、何承谦）及3女（佘缮妡、朱嘉望、吴海谛）争取踏上颁奖台。

在上午的比赛中，蔡俊彦首先为港队打响头炮，他以15:3轻松战胜对手，晋身32强；随后出场的张家朗同样轻松晋级，帮小师弟梁千雨成功「报仇」。不过何承谦则以12:15不敌英国选手，止步64强；女重比赛，恰逢17岁生日的吴海谛爆冷击败世界第七兼上届冠军的法国剑手，为自己送上最好的生日礼物。

08:45 打头阵是男花卫冕「世界冠军」蔡俊彦（Ryan）率先出场，在64强对委内瑞拉世界排名173位的Jose BRICENO，「世二」Ryan赛前已讲过不去想「卫冕」的事从新开始，他在首圈没受到太大考验，兵不血刃以15:3的比分战胜对手，第一个跻身男花32强。

09:30 随后出场的张家朗面对法国剑手SIDO Alexandre，以15:10轻松取胜晋身32强。值得一提的是，另一位港队男花代表梁千雨正是在资格赛最后一圈的淘汰赛中不敌这位法国剑手，从而无缘正赛。获胜后的张家朗亦十分兴奋，成功帮自己的小师弟「报一剑之仇」；不过和张家朗同时出场的何承谦就无缘更进一步，他在面对英国选手COOK Jaimie的时候以12:15败仗，止步64强。

稍后女重正赛首圈的比赛将会逐步拉开战幔，吴海谛将于10点10分率先登场；而佘缮妡和朱嘉望将会在10点30分登场；至于男花32强赛，蔡俊彦将于11点30分硬撼俄罗斯剑手KERIK Daniil，张家朗则会在12点20分对阵英国剑手SOSNOV David 。

10:33 恰逢17岁生日的吴海谛为自己送上最好的生日礼物。还是学生身分的吴海谛，在面对世界第七兼上届冠军的法国剑手LOUIS MARIE Alexandra时发挥神勇，比数一路领先，最终以15:11爆冷击败强敌，率先杀入32强。现场气氛热烈，更有观众现场祝她生日快乐。