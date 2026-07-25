香港世界剑击锦标赛·持续更新｜港队男花女重齐出击 卫冕冠军蔡俊彦迎开门红

嘉里世界剑击锦标赛2026周六在亚洲国际博贀馆进入「戏肉」，男子花剑及女子重剑个人赛的「正赛」（64强）正式展开，港队共有3男（蔡俊彦、张家朗、何承谦）及3女（佘缮妡、朱嘉望、吴海谛）争取踏上颁奖台。在上午的比赛中，蔡俊彦首先为港队打响头炮，他以15:3轻松战胜对手，晋身32强。张家朗与何承谦将会在9点20分迎战各自对手。

08:45 打头阵是男花卫冕「世界冠军」蔡俊彦（Ryan）率先出场，在64强对委内瑞拉世界排名173位的Jose BRICENO，「世二」Ryan赛前已讲过不去想「卫冕」的事从新开始，他在首圈没受到太大考验，兵不血刃以15:3的比分战胜对手，第一个跻身男花32强。

港队男花另外两名剑手张家朗和何承谦将会在9点20分出场，迎战各自对手，争取32强门票。