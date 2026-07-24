世界剑击世锦赛2026｜陈诺思绝地反击闯正赛 梁雅蕾休学追梦见收获 15岁小将梁殷侨展潜力

嘉里剑击世界锦标赛今日进入第三个比赛日，主场出击的港队女花（女子花剑）代表交出亮眼成绩。陈诺思在淘汰赛上演绝地反击，与发挥出色的梁雅蕾双双杀入下周一（27日）的64强正赛。至于年仅15岁的小将梁殷侨虽然无缘晋级，但在家人见证下亦展现出无比潜力，为港队注入新血。

陈诺思和梁雅蕾携手进入正赛。杨功煜摄

陈诺思克服「手紧」 绝地反胜墨西哥剑手

港队女花主力陈诺思在小组赛录得4胜2负，其后在淘汰赛迎战墨西哥选手 MORALES Georgina。比赛初段，陈诺思一度大幅落后，但她及时调整心态，最终上演大逆转，连追多分以 15:13 反胜对手晋级。

赛后回顾这场惊险战役，陈诺思坦言初段较为「手紧」：「一开始很多动作都不够胆去做，教练提醒我要大胆一点，不要紧张。头两局发挥得不好，后来不知道怎样『醒过来』，就成功追回来了。」对于下周一的正赛，她表示不会给自己设定名次目标或排名压力：「能在香港打世锦赛已经很开心，我只希望在过程中发挥到最好，不要再犯错，纯粹对得起自己。」

梁雅蕾首战世锦赛即晋级 感谢主场观众撑场

另一女将梁雅蕾表现同样抢眼，小组赛豪取5胜1负，淘汰赛再以 15:10 击退罗马尼亚剑手 DINCA Andreea。首次出战世锦赛便跻身正赛，梁雅蕾直言意义重大，更证明了自己休学追梦的决定正确：「今季我特意休学一个学期去冲击亚运，幸好成功了；亚锦赛入到16强，现在世锦赛又入正赛，这些成绩都反映了我今季的努力。」

比赛期间，梁雅蕾一度与对手发生碰撞，幸好她表示只是「少少瘀」并无大碍。她特别感谢主场观众的支持，直言欢呼声是她的最大动力：「听到大家喊加油，我真是觉得气势在自己那里，我很享受这些欢呼声，关键时候我正正需要这种动力！」

15岁梁殷侨候补上阵 妈妈打气成最强后盾

除了两位晋级功臣，港队阵中的年轻面孔亦带来惊喜。年仅15岁的梁殷侨在世锦赛前才获悉以候补身份上阵，代替膝伤未愈的师姐符妤名，第一次出战成人组世锦赛。但她在小组赛毫不怯场，打出4胜2负的佳绩。可惜在淘汰赛阶段，她未能把握节奏，以 10:15 不敌澳门选手顾晓琳（KU Hio Lam）。

虽然未能晋级，但能在主场作赛并听到妈妈在场边呐喊助威，令这位小将感到十分安心：「小时候去比赛，妈妈都会跟我说加油。现在打淘汰赛，比赛期间听到妈妈的声音，我觉得好安心。」她表示，这次与成人组选手交锋，发觉自己其实「有得打」，为未来的剑击路注入强心针。同日另一港将郑晓为则未能发挥应有水准，同样于淘汰赛止步。

女花及男佩的正赛将于下周一（27日）于亚洲国际博览馆上演，期待港队剑手在主场观众见证下再创佳绩。

