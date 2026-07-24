世界剑击锦标赛2026｜陈乐熹勇闯正赛 迎战何柏霖上演「香港打吡」 何思朗「决一剑」惊险晋级

嘉里世界剑击锦标赛2026今日进入第三个比赛日，在主场剑迷的热烈呐喊助威下，港队男佩传来捷报。陈乐熹、何柏霖及何思朗三位港将发挥出色，携手杀入下周一（27日）的64强正赛。其中，陈乐熹在淘汰赛力克日本剑手晋级，正赛首圈将与小组赛全胜的队友何柏霖上演「香港打吡」；而何思朗则在落后下「决一剑」反胜土耳其对手，晋级过程惊险万分。

陈乐熹和何思朗携手闯正赛。杨功煜摄

何柏霖今日状态大勇，在小组赛以6战全胜的无敌姿态，免战淘汰赛直入正赛。杨功煜摄

陈乐熹及时调整 庆幸无令亲友「白买飞」

陈乐熹在小组赛表现亮眼，取得5胜1负的佳绩。进入淘汰赛阶段，他迎战日本选手 Tsumori Shido，双方比分一度咬紧。陈乐熹赛后透露，比赛中段曾遇到挑战，全靠教练及时提点：「我亚锦赛的时候输给他1分，一开始我用的还是旧对策，但被对手看穿了。打到8分之后，教练提醒我要调整，因为我太被动，叫我向前打多一点，之后就越来越顺。」最终他以 15:13 拿下胜利，闯入正赛。

能在主场观众面前赢波，陈乐熹坦言意义非凡，更幽默地表示：「家人、朋友和师弟都有来支持我。最开心是在他们面前赢了，他们没有白买门票进场看我输、这么早回家！」他直言，主场的打气声给了他极大的推动力，让他在比赛尾段放开怀抱，不再紧张。

何柏霖强势全胜晋级 明演「香港打吡」陈乐熹笑言对自己「可惜」

顺利跻身正赛后，陈乐熹将在下周一的64强面对另一位港将何柏霖。何柏霖今日状态大勇，在小组赛以6战全胜的无敌姿态，免战淘汰赛直入正赛。对于提早遇上队友，陈乐熹笑言觉得「可惜」的其实是自己：「Hugo（何柏霖）是一个很强的剑手，最近练习他都很容易赢我，所以这么快对上他，对我来说是有点可惜！但我会顺其自然，毕竟都是同一队。

何柏霖今日状态大勇，在小组赛以6战全胜的无敌姿态，免战淘汰赛直入正赛。杨功煜摄

何柏霖今日状态大勇，在小组赛以6战全胜的无敌姿态，免战淘汰赛直入正赛。杨功煜摄

何柏霖今日状态大勇，在小组赛以6战全胜的无敌姿态，免战淘汰赛直入正赛。杨功煜摄

何思朗展强大心脏 「决一剑」绝杀对手

另一边厢，何思朗的晋级之路则充满戏剧性。他在小组赛取得4胜2负，其后在淘汰赛先以 15:11 击退斯洛文尼亚剑手 KRAJNC Peter，晋级战再硬撼土耳其的 YILDIRIM Enver。双方激战至 14:14 平手，最终何思朗顶住巨大压力，一剑定江山以 15:14 绝杀对手。

谈及那关键的「决一剑」，何思朗展现出强大的心理质素：「其实我这一季、甚至由上年世锦赛开始，很多场都是落后、追平到 14:14。去到这个关头，我心想『今次我 14比14 不会输的，赢吧！』好彩最终真的赢了。」他特别感谢主场观众的支持，直言由比赛初段起大家的欢呼声就「叫醒」了他：「Day 1（第一日）已经感觉到主场威力，全靠队友和观众的支持，他们的打气声我全部都收到！」何思朗在正赛将会迎战法国剑手 PIANFETTI Maxime，力争更进一步。

男佩正赛将于下周一（27日）继续上演，期待港队剑手在主场优势下，继续打出拚劲，为港争光。