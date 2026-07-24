中国羽毛球公开赛｜「双杨配」16强止步 港队全线出局

周四（23日）在常州举办的超级1000中国羽毛球公开赛，女双代表杨雅婷 / 杨霈霖以16：21、11：21不敌世界排名第8位的国家队组合李怡靖 / 罗徐敏，止步16强。其余香港代表包括混双组合邓俊文 / 谢影雪、陈延泽 / 吴芷柔，男单代表伍家朗、李卓耀，女双组合吕乐乐 / 曾晓昕先后在首圈落败出局。随著「双杨配」的出局，港队常州站征途落下帷幕。

周三双方各自在32强的「打吡」中胜出，杨雅婷 / 杨霈霖以19：21、21：8、21：10打赢队友吕乐乐 / 曾晓昕；李怡靖 / 罗徐敏则以23：21、18：21、21：18淘汰国家队队友罗意 / 王汀戈。

16强赛首局中段港队以10：11落后1分，其后被对手拉开比分至14：11，最后未能收窄差距，先失一局16：21。次局未能减少失误，推球和挑球多次出界，以11：21速败，直落两局止步16强。



值得一提，混双方面「邓谢配」周三首圈赛事，决胜局连追4个局点仍以18：21、21：19、19：21惜负日本组合霜上雄一 / 保原彩夏。

记者：尔郡耀