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世界剑击锦标赛2026｜薛雅齐成女佩独苗闯正赛 亲友到场打气成一大动力

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更新时间：18:59 2026-07-23 HKT
发布时间：18:59 2026-07-23 HKT

在亚博举行的嘉里世界剑击锦标赛2026周四（23日）上演女子佩剑（女佩）资格赛。港队派出薛雅齐（Summer Fay）、梁洛文、朱咏翘和刘绮程出战，最终除薛雅齐外，其余三人皆于淘汰赛止步，无缘正赛。薛雅齐赛后表示，亲友的支持是她争胜的额外动力。

薛雅齐成女佩独苗 亲友打气成动力

赛事进入第二日，同日除男重外亦上演女佩资格赛。四名港将在小组赛后齐齐晋级淘汰赛，可惜梁洛文、朱咏翘和刘绮程均以些微之差饮恨出局。至于Summer则发挥出色，以15:10击退波兰剑手WIECKIEWICZ Maria，成为港队女佩晋级正赛的唯一希望。

Summer赛后受访时透露，主场出击令她感到颇大压力，前一晚更因此很晚才入睡，幸好最终能将压力转化为动力成功晋级：「我会紧张系因为主场啦，好多屋企人、朋友会嚟支持我，我都唔想令佢哋失望，所以有啲紧张，好彩最后都冇受到影响。」

虽然带来压力，但亲友的支持同样是Summer的最强后盾。她表示家人一直给予极大鼓励，也深知无论结果如何都会获得他们的支持：「佢哋好重要，亦畀到好大动力我。因为每次我喺香港打比赛，爸爸、妈妈同妹妹都会到场支持。虽然我唔想令佢哋失望，但我知道无论结果系点，佢哋都会撑我。当我唔开心或者好紧张嘅时候，有佢哋喺度我都会比较容易冷静落嚟。」

记者/摄影：魏国谦

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