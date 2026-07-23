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香港世界剑击锦标赛｜吴浩天、何玮桁闯男子重剑正赛 主场之力助吴浩天起死回生

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更新时间：17:37 2026-07-23 HKT
发布时间：17:37 2026-07-23 HKT

香港世界剑击锦标赛周四（23日）进入次日赛事，首先进行男子重剑资格赛。港队有方凯申、吴浩天、何玮桁和刘昊峰出战，最终吴浩天和何玮桁双双在淘汰赛中突围闯入周日（26日）举行的正赛，两人均表示感受到主场观众带来的巨大力量。

何玮桁成功复仇世杯4强对手

在男重资格赛中，港将于小组赛未能直接出线，需要透过淘汰赛争取正赛席位。最终何玮桁和吴浩天连过两关成功晋级。何玮桁首轮对阵意大利的SANTARELLI Andrea，全程把握节奏先以15:10淘汰对手；次轮遇上西班牙的GAVALDA Eugeni则面临不少挑战，该名对手曾在世界杯4强淘汰过他。比赛过程中两人多次打成平手，但最终何玮桁顶住压力，以15:14成功复仇闯入正赛。赛后他受访时大赞主场威力巨大：「因为以往我哋去比赛，都系当地嘅支持者为佢哋嘅选手欢呼，但系今次相反啦，个感觉好正，同埋赢咗特别开心。主场个威力真系好大，加成咗好多，希望我哋可以乘胜追击。」

吴浩天指观众打气令他起死回生

至于吴浩天的晋级过程则更为惊险。他在首轮对上来自瑞典的BACKSTORM Ian，过程中一度陷入被动，更被对手率先取得14分（赛点）。但浩天及时调整，一分一分地追回，最终成功以15:14绝地反胜；次轮他再以15:12击败白俄罗斯的SEMANENKA Mark跻身正赛。浩天赛后笑指第一场以为自己已经出局：「第一场以为已经『死咗』，点知打下打下又打返上嚟，第二场就已经放开嚟打。」他坦言若不是主场观众打气，可能首轮已经行人止步：「第一次感受到主场威力系17年香港搞亚锦赛，感受到全场用广东话讲加油、顶住，成个比赛个感觉真系好唔同。今次第一场如果唔系观众嗌住，我谂我真系未必过到，所以真系好多谢佢哋。」

刘昊峰叹一时判断失误致败

刘昊峰和方凯申则分别在首轮和次轮止步。刘昊峰在小组赛表现亮眼，仅差一场胜仗便可直接出线，但在淘汰赛首轮以13:15惜败予葡萄牙的FRAZAO Miguel，无缘正赛。昊峰指今日其实状态不错，但淘汰赛中一次错误判断便痛失好局，对此感到可惜：「有啲可惜啦，因为我对自己嘅期望都高，经验同练习都多咗，同埋有好多家人朋友嚟咗睇，有啲唔开心系冇得好好表现俾佢哋睇。但系我觉得今日发挥系好嘅，纯粹15分对手表现好啲，希望我团体赛都keep到。」

方凯申11次出战世锦赛

方凯申在次轮以9:15不敌法国的FORTIN Paul出局。他指自己从小组赛到淘汰赛，思维和套路都处理得不错，但在最后关头可能打法上出现动摇导致落败，希望可以及时调整心态出战之后的团体赛。今次已是他第11次参赛，方凯申坦言自己得知时也吓了一跳：「其实我开头都冇留意，其他人可能7、8次我都冇为意自己，到有post话我打第11次世锦赛，我就觉得『吓』，我真系老啦！参赛次数多，但都可惜攞牌次数少，一直希望可以攞多啲牌，我都一路以此为目标。」

记者/摄影：魏国谦

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