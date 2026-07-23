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香港世界剑击锦标赛｜梁千雨输资格赛 收获宝贵一课

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更新时间：00:47 2026-07-23 HKT
发布时间：00:47 2026-07-23 HKT

21岁的香港男子花剑代表梁千雨周三在香港首办的世界剑击锦标赛的资格赛，在最后一圈淘汰赛领先法国剑手Alexandre Sido 5:0下被一分分追过，最终以11:15失了「正赛」资格，但上了宝贵一课：「今日领先后打得太冒险，尾段亦打得太手紧。」

梁千雨资格赛的最后一圈淘汰赛领先下被反胜，港队领队林衍聪陪他离场。徐嘉华摄
梁千雨资格赛的最后一圈淘汰赛领先下被反胜，港队领队林衍聪陪他离场。徐嘉华摄
梁千雨（右）在比赛中。 徐嘉华摄
梁千雨（右）在比赛中。 徐嘉华摄

第3次参加世锦赛的千雨去年64强止步，他赛前预设的目标是至少入32强，他在小组赛以3胜2负、总排名第56位入淘汰赛，他在首圈以15:10击败埃及世界排427位的Amir Mohamed，次圈对世界排50位的法国剑手Alexandre Sido，千雨开局十分顺，连取对方5分，可惜之后被逆转，回想这场比赛，千雨也大叹「可惜」。

徐嘉华摄
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香港花剑队主教练Greg为千雨打气。徐嘉华摄
香港花剑队主教练Greg为千雨打气。徐嘉华摄
徐嘉华摄
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他说：「淘汰赛领先下有少少心急，很想再抢多点分而出现无谓的错误，失了分后有少少目，加上尾段打得手紧。看回整场比赛，其实我应该要多少少耐性，领先下不应该去冒险做一些大胆的行为，我应该要稳阵一点去打，正如Ryan（师兄蔡俊彦）话斋：想赢，但又不可以太想赢。」

千雨还有稍后的男花团体赛，他认为个人赛的失利及宝贵的一课提醒他比赛要多点耐性，放好心态，有信心可以跟师兄弟们（包括蔡俊彦、张家朗及何承谦）争取奖牌。

张家朗（右）周三低调到场练习。 徐嘉华摄
张家朗（右）周三低调到场练习。 徐嘉华摄

 

值得一提，大会今日亦公布了男花正赛的对垒签表，家朗周六（25号）的首圈对手正是Alexandre Sido，正好可以帮师弟千雨执一箭之仇。

「世二」兼卫冕的蔡俊彦正赛首圈对手是世界排173位的委内瑞拉Jose Briceno，而周三胜出资格赛的何承谦将对英国世界排第29的Jaimie Cook。

记者/摄影：徐嘉华

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