香港世界剑击锦标赛｜中学生剑手吴海谛偕师姐朱嘉望闯世锦赛正赛

首次由香港主办的世界剑击锦标赛周三在亚洲国际博览馆的首天比赛已有惊喜，先是17岁 应届男花「世少冠军」何承谦从小组全胜直入周六（25号）的正赛，女重有16岁 的2025年「世少季军」吴海谛（Haidi)冲出重围，在资格赛的次圈淘汰赛面对世界排名46位的埃及剑手Nardin Ehab也毫无惧色，爆冷以15:6大胜对手入正赛，她表示是对自己一个「肯定及实力的证明」，同场的师姐朱嘉望(Moonie)亦一扫近4个月不入FIE世巡赛正赛霉运，连过两关淘汰赛，再入正赛。

年仅16岁的中学生女重代表吴海谛胜出资格赛的淘汰赛后开心跟教练抱抱。徐嘉华摄

吴海谛（右）跻身世锦赛正赛后，他的教练之一的吴浩天（左）也忍不住上前跟他做恭贺。徐嘉华

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戴著红色面罩的吴海谛（左）在比赛中无惧对手是谁，勇往直前。徐嘉华摄



仍在一国际学校读书的Haidi在小组赛的成绩并不理想，只录得3胜3负、总排名第84入资格赛的淘汰赛，世界排名173位的她在首圈以15:6胜世界排267位的墨西哥剑手Barbara Columba Ocegueda Velasco，次圈面对世界排名46位的奥运代表、埃及老将Nardin，Haidi赛后开心表示自己赢在「放松身心」。

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吴海谛打到对手跌落地。徐嘉华摄

Haidi正赛将对奥运奖牌剑手

Haidi表示：「今日一开始打小组时心情好紧张，幸好有教练及队友的支持，慢慢找回自己放松的感觉，令自己发挥到出来。」今仗是Haidi在FIE世巡赛中第一次跻身「正赛」，赛后也即场让记者们拍摄她胜出一刻，尤其对世界排名46的巴黎奥运选手Nardin，Haidi说：「主要是放松身体及心情，加上我会想到大家都要打15分，所以没理对手是谁。」

对于第一 次入到世锦赛正赛，Haidi坦言是对自己的努力的肯定及实力的证明，她说：「每当发挥到自己好开心及好舒服的程度，我就好满意，这一次比赛真的好开心。」问到Haidi首入世锦赛正赛64强的目标，她表示：「我不想给自己太大压力，第一次入到世锦赛正赛已好开心，能在正赛跟世界排名前列的剑手比拼，对我是一个好好的经验，不用放太多心思去想期望的成绩。」Haidi在周六的正赛将对世界第7的法国30岁 老将Alexandra Louis Marie，后者是巴黎奥运女重团体银牌兼应届世锦赛女团金牌功臣之一。

能再次跻身世锦赛正赛，朱嘉望表示能在妈咪及未婚夫现场支持下，感觉更加开心。徐嘉华摄

朱嘉望（右）在资格赛最后一圈淘汰赛胜出后，开心到握拳大叫。徐嘉华摄

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朱嘉望开心妈咪、未婚夫现场支持

世界排名57位的师姐朱嘉望在小组赛以4胜2负、总排名第56位入到资格赛淘汰赛，她先后击败菲律宾（15:7）及世界排名49的委内瑞拉剑手Lizzie Asis（15:9），她赛后开心到跳起，她说：「刚刚入到正赛好开心，主要是我今季前几站都是差少少入到到正赛，好质疑自己，今日多谢教练现场指导，妈咪及未婚夫都到场支持，终于入到第2日（指入到另一日的正赛），好开心。」

Moonie认为今次能跻身正赛，是将「主场的压力化成动力」：「我在全运会（去年11月在启德主场）将主场压力化成自己的压力，直接影响我的表现，自全运后，我不停做一些心理的练习，如何将主场压力成为我的动力及优势，我觉得我今日做到。」Monnie曾于去年世锦赛入到32强，她不想多想今届目标，最想保持今日的心态去打正赛，她将于64强对世界排名26的美国剑手Tierna Oxenreider。

父母亲专程从新西兰返港看自己比赛的陈渭泠在资格赛最后一圈淘汰赛落败，她说还买了周六的正赛门票给父母，可惜自己未能入正赛。徐嘉华摄

美中不足是陈渭泠（Natalie）在最后一圈的淘汰赛以一分之微（7:8）不敌世界排102位的哈萨克剑手Sofiya Nikolaichuk，她赛后失望地表示父母专程从新西兰返港看她比赛，亦买了周六「正赛」的门票，她说：「决一剑输了，这结果不是我想要的，我早已买了『正赛』的飞给家人来看，现在入不到，有点难过。」Natalie表示近期给自己一定要入到正赛的压力，影响了发挥：「我打了这些年剑，不应该有这些压力，未来继续努力及坚持。」

香港女重一姐佘缮妡到场支持师姐妹们比赛。徐嘉华摄

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两届奥运金牌得主张家朗（后）今日没比赛，他低调到场练习，旁为男重主将何玮桁。徐嘉华摄

香港女重主教练Tavi（红衫）自巴黎奥运冠军江旻憓退役后，年过70岁的他也退出港队，现穿上罗马尼亚的队服带队到香港比赛。徐嘉华摄

今日在场内亦见到今日不用比赛的星级港将的身影，包括香港女重一姐佘缮妡及男花「剑神」张家朗，还有世锦赛卫冕冠军蔡俊彦。

记者/摄影：徐嘉华