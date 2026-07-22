世界剑击锦标赛2026｜中学生剑手吴海谛偕师姐朱嘉望闯世锦赛正赛
发布时间：20:47 2026-07-22 HKT
首次由香港主办的嘉里世界剑击锦标赛2026周三在亚洲国际博览馆的首天比赛已有惊喜，先是17岁 应届男花「世少冠军」何承谦从小组全胜直入周六（25号）的正赛，女重有16岁 的2025年「世少季军」吴海谛（Haidi)冲出重围，在资格赛的次圈淘汰赛面对世界排名46位的埃及剑手Nardin Ehab也毫无惧色，爆冷以15:6大胜对手入正赛，她表示是对自己一个「肯定及实力的证明」，同场的师姐朱嘉望(Moonie)亦一扫近4个月不入FIE世巡赛正赛霉运，连过两关淘汰赛，再入正赛。
仍在一国际学校读书的Haidi在小组赛的成绩并不理想，只录得3胜3负、总排名第84入资格赛的淘汰赛，世界排名173位的她在首圈以15:6胜世界排267位的墨西哥剑手Barbara Columba Ocegueda Velasco，次圈面对世界排名46位的奥运代表、埃及老将Nardin，Haidi赛后开心表示自己赢在「放松身心」。
Haidi正赛将对奥运奖牌剑手
Haidi表示：「今日一开始打小组时心情好紧张，幸好有教练及队友的支持，慢慢找回自己放松的感觉，令自己发挥到出来。」今仗是Haidi在FIE世巡赛中第一次跻身「正赛」，赛后也即场让记者们拍摄她胜出一刻，尤其对世界排名46的巴黎奥运选手Nardin，Haidi说：「主要是放松身体及心情，加上我会想到大家都要打15分，所以没理对手是谁。」
对于第一 次入到世锦赛正赛，Haidi坦言是对自己的努力的肯定及实力的证明，她说：「每当发挥到自己好开心及好舒服的程度，我就好满意，这一次比赛真的好开心。」问到Haidi首入世锦赛正赛64强的目标，她表示：「我不想给自己太大压力，第一次入到世锦赛正赛已好开心，能在正赛跟世界排名前列的剑手比拼，对我是一个好好的经验，不用放太多心思去想期望的成绩。」Haidi在周六的正赛将对世界第7的法国30岁 老将Alexandra Louis Marie，后者是巴黎奥运女重团体银牌兼应届世锦赛女团金牌功臣之一。
朱嘉望开心妈咪、未婚夫现场支持
世界排名57位的师姐朱嘉望在小组赛以4胜2负、总排名第56位入到资格赛淘汰赛，她先后击败菲律宾（15:7）及世界排名49的委内瑞拉剑手Lizzie Asis（15:9），她赛后开心到跳起，她说：「刚刚入到正赛好开心，主要是我今季前几站都是差少少入到到正赛，好质疑自己，今日多谢教练现场指导，妈咪及未婚夫都到场支持，终于入到第2日（指入到另一日的正赛），好开心。」
Moonie认为今次能跻身正赛，是将「主场的压力化成动力」：「我在全运会（去年11月在启德主场）将主场压力化成自己的压力，直接影响我的表现，自全运后，我不停做一些心理的练习，如何将主场压力成为我的动力及优势，我觉得我今日做到。」Monnie曾于去年世锦赛入到32强，她不想多想今届目标，最想保持今日的心态去打正赛，她将于64强对世界排名26的美国剑手Tierna Oxenreider。
美中不足是陈渭泠（Natalie）在最后一圈的淘汰赛以一分之微（7:8）不敌世界排102位的哈萨克剑手Sofiya Nikolaichuk，她赛后失望地表示父母专程从新西兰返港看她比赛，亦买了周六「正赛」的门票，她说：「决一剑输了，这结果不是我想要的，我早已买了『正赛』的飞给家人来看，现在入不到，有点难过。」Natalie表示近期给自己一定要入到正赛的压力，影响了发挥：「我打了这些年剑，不应该有这些压力，未来继续努力及坚持。」
今日在场内亦见到今日不用比赛的星级港将的身影，包括香港女重一姐佘缮妡及男花「剑神」张家朗，还有世锦赛卫冕冠军蔡俊彦。
记者/摄影：徐嘉华